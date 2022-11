S-a lansat primul showroom Cupra Garage din România

Cupra lansează ȋn România primul showroom Cupra Garage, un spațiu gândit pentru a completa imaginea asumată de noua marcă iberică, nu doar pentru a intermedia vânzarea de modele. București se adaugă pe harta Cupra Garage, urmând ca în viitorul apropiat să se alăture și Timișoara, Cluj-Napoca, Iași, Constanța.

Cupra este un brand tânăr, o marcă născută dintr-un nivel de echipare ce a existat acum ceva vreme în gama Seat. Este o provocare la nivelul acceptării ca marcă sportivă, pentru că în certificatul de naștere scrie 22 februarie 2018.

Divizia Seat Special Vehicle s-a născut în 1971 și a avut misiunea de a dezvolta modele pentru a concura în competiții, preponderent raliuri. Între 1979 și 1983 a adus în rastelul constructorului 11 titluri. Apoi, o parte din eforturi au fost sinonime și cu dezvoltarea unor versiuni sportive de stradă ale modelelor de serie. Acea divizie specială s-a transformat în 1985 în Seat Sport, divizie care a semnat multe și frumoase succese atât în raliuri cât și în cursele de turisme. Numele Cupra apare în gama Seat la Salonul Auto de la Paris în 1996, primul model care a purtat ”ștampila„ Cupra fiind Ibiza. Și ajungem în 2018 când pe harta automobilistică a lumii apare Cupra.

Cupra a devenit rapid un brand global, dezvoltând ȋn cei 4 ani de existență o rețea de distribuție, ce a reușit să vândă ȋn primele 9 luni ale acestui an 100.000 de autovehicule. Aproape 18.000 dintre acestea s-au livrat ȋn luna septembrie.

La nivel național, brand-ul se extinde în acele medii urbane pentru care marca și noile sale modele au fost și sunt create.

Primul showroom Cupra Garage din România

Acest spațiu deschis și dinamic este situat ȋn Blvd.Theodor Pallady, Nr. 42 B, la showroom-ul GTT Motors și oferă o experiență exclusivă a brandului Cupra.

Brandul Cupra ȋși dorește să le ofere clienților săi experiențe unice și memorabile. Inaugurarea noului showroom este prilejul perfect pentru ca să afirme ȋncă odată că este un brand puternic și inovator, care ȋși propune să se extindă și să ȋși facă cunoscut noul concept, atât la nivel național cât și internațional.

În prezent, ȋn showroom sunt expuse Cupra Born - o mașină 100% electrică, precum și cel mai puternic model al mărcii de până acum, Cupra Formentor VZ5. Performanța și electrificarea sunt caracteristici fundamentale ale mărcii Cupra; piatra de temelie pe care vor fi construite toate modelele viitoare.

"Este nevoie de o abordare strategică ȋn ceea ce privește alegerea unei noi locații, deoarece trebuie să fie recunoscut totodată și potențialul pieței unde se face lansarea. Cupra este un brand neconvențional, iar Cupra Garage este un element cheie în strategia acestuia de implementare locală. Dorim să generăm experiențe unice și emoționale, iar faptul că avem propria noastră locație în showroom-ul Cupra Garage din București, confirmă faptul că ne transformăm ambiția în realitate.”, a declarat Horațiu Moldovan, Brand Manager Cupra România.

Anul trecut brandul a lansat prima sa mașină 100% electrică - Cupra Born, dând astfel startul ofensivei electrice a mărcii. Born s-a bucurat de succes ȋncă de la momentul lansării oficiale, făcând parte dintre cei șapte finaliști la premiile European Car of the Year 2022. Acesta a fost al doilea an consecutiv în care Cupra a fost selectată, după nominalizarea Formentor în 2021.

Care sunt planurile de viitor? În 2024, va sosi Cupra Tavascan, a doua mașină complet electrică, urmată de interpretarea radicală a conceptului electric urban UrbanRebel, în 2025.

De asemenea, Cupra a anunțat că va lansa două vehicule noi până la sfârșitul anului 2025: un SUV electric complet nou precum și modelul Cupra Teramar, cu versiuni mild-hybrid și plug-in-hybrid, având o autonomie electrică de aproximativ 100 km, ce se va alătura noilor generații de vehicule electrice.

Obiectivul Cupra: să producă peste cinci sute de mii de automobile urbane electrice pe an pentru diferitele mărci corporative din Martorell. Cu viitorul model derivat din UrbanRebel Concept, Cupra ȋși dorește să democratizeze mobilitatea electrică și să o facă cât mai accesibilă viitorilor săi clienți.

Cupra plănuiește să-și dubleze vânzările, rețeaua de distribuție și cifra de afaceri la 5 miliarde de euro. De asemenea, brandul și-a planificat la nivel global dublarea ȋn următorul an a numărului de experți ȋn vânzări.

Cupra Garage este un spațiu unde puteți descoperi și gama de accesorii a mărcii iberice.