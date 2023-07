Mașini românești, vedete în filme americane. O Dacia Papuc a cucerit publicul la o expoziție în New York VIDEO

Eduard Palaghiţă, un român foarte pasionat de mașinile Dacia şi stabilit de 28 de ani în Statele Unite ale Americii, a participat recent la o expoziție auto în Manhattan cu o Dacia Papuc din 1986, pe care a achiziționat-o anul trecut.

Eduard Palaghiță are de patru ani în America o companie ce furnizează maşini pentru filmări. În afară de Dacia Papuc, Eduard Palaghiță mai deține o Dacia 1300, o Dacia Martini, Renault 12 USA, Renault 12 electric și două mașini ARO. Dacia 1300 a fost folosită în serialele Gotham, the Americans şi Blindspot. Iar în 2021, atât Dacia, cât şi ARO au fost folosite pentru serialul Bull, filmat la New York.

Salvată de la casare și recondiționată de Dudu și Mihai Calotă, o Dacia 1304 Papuc din 1986 a ajuns pe 18 martie 2022 la New York în colecția lui Eduard Palaghiță, pasionatul colecționar de mașini românești.

De atunci, Dacia Papuc a stârnit mult interes, participând la mai multe expoziții auto cu mașini rare în Statele Unite. Cel mai recent, la începutul lunii iulie Dacia Papuc deținută de Eduard Palaghiță a participat la o expoziție auto în Manhattan.

„A fost un eveniment mic, inițial trebuia să fie în alt loc unde ar fi fost peste mașini. S-a anulat fiindcă trebuia să plouă. Organizatorul ne-a îndrumat spre un alt loc sub podul Manhattan. Am fost vreo 30 care am insistat să ne întâlnim, iar vremea a ținut cu noi și a plouat mai târziu. Modelul pe care îl dețin este singura Dacie Papuc din America. Mulți sunt curioși să afle mai multe detalii, ce e, de unde e. Unii cred că e VW Rabbit pick-up. Peste tot unde merg primesc claxoane, unii fac poze cu mașina, iar când operesc la semafor sunt americani care mă întrebă ce mașină e și toți imi zic că arată bine. Mașina nu este de vânzare, face parte din colecția mea”, a declarat Eduard Palaghiță pentru ”Adevărul”.

Dacia Papuc deținută de către românul stabilit în America nu are modificări, cu excepția bull barului în față care este de la modelul mai nou.

Dacia 1300 în centrul New York-ului în pandemie

În primăvara lui 2020, Eduard Palaghiţă a postat pe mai multe pagini de Facebook ce îi aparţin fotografii cu o Dacie 1300 în centrul New York-ului pustiit de pandemie. Fotografiile au devenit foarte rapid virale, adunând zeci de mii de like-uri şi distribuiri. Sub titlul „Oraşul care nu doarme niciodată trage un pui de somn”, Eduard Palaghiţă a postat în urmă cu trei ani mai multe fotografii realizate în centrul New York-ului pustiu cu o Dacie 1300 fabricată în 1977 şi pe care a adus-o acum câţiva ani din România peste Ocean. Postarea a suscitat un mare interes.

Dacia 1300 devenită vedetă în America a fost adusă din România cu platforma până în Germania şi de acolo cu vaporul până la New York. În SUA, orice maşină mai veche de 25 de ani se poate înmatricula ca şi vehicul istoric. Aşa a făcut şi Eduard cu maşina sa.

În 2016, Eduard Palaghiță a traversat celebra Route 66 cu bătrâna Dacie 1300. Şoseaua străbate continentul american de la est la vest şi trece prin opt state. Eduard Palaghiță a parcurs cei 4.000 de kilometri în 10 zile.

Originar din Braşov, Eduard Palaghiţă a ajuns în SUA în 1995, când avea 12 ani. A locuit în Florida timp de un an, mutându-se ulterior la New York. A absolvit facultatea la San Francisco, după care a revenit la New York, oraşul care l-a cucerit.

Eduard Palaghiţă locuieşte în Queens, la un sfert de oră de mers cu maşina de Manhattan. Pasiunea pentru Dacie vine din familia sa. Bunica sa a deţinut o Dacia 1300 roşie, iar părinţii o Dacia 1310.