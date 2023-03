Dacia Bigster și Duster 3 vor fi produse la Mioveni

Mihai Bordeanu, director Automobile Dacia, a confirmat în premieră, astăzi, faptul că Duster 3 și Bigster vor fi produse la Mioveni. Uzina de la Mioveni va produce modelele cu ce mai mare valoare adăugată, alături de cele două noi SUV-uri vor mai fi produse Jogger, și Logan.

Nu este un secret, Dacia dorește să-și extindă gama de modele și să atace segmentul compact astfel încât să devină o prezență notabilă. Un prim pas este lansarea primului model de segment C în 2025, Dacia Bigster.

→ Imaginea 1/3: Dacia Duster 3 va fi prezentat spre finalul anului Foto: Dacia

Un anunț care vine și trimite la coșul de gunoi toate articolele alarmiste care anunțau că Dacia pleacă din România. Mai mult, este luată în calcul o posibilă creștere a capacității de producție a uzinei de la Mioveni, dar o decizie pe această tema va fi luată în toamnă.

La Mioveni va fi casa lui Bigster și Duster, modele construite pe platforma CMF-B a grupului Renault. O platformă care poate găzdui modele până la 4,6 metri lungime, cu tracțiune față sau integrală.

Noua generație Dacia Duster va fi prezentat spre finalul anului, iar debutul comercial va avea loc în primul trimestru al anului 2024. Dacia Bigster va fi disponibil pe piață din 2025.

”Dacia a intrat într-o nouă fază a evoluției sale și se pregătește să abordeze segmentul C, mizând pe aceleași atuuri care au contribuit la succesul actual al mărcii: preocuparea de a răspunde așteptărilor clienților, oferindu-le ceea ce este esențial, la cel mai bun raport prestații/preț.” Mihai Bordeanu Director General Automobile Dacia.

Pentru a susține ofensiva în segmentul C, începând din al doilea trimestru al anului 2024, modelul Jogger, inclusiv versiunea Jogger HYBRID 140, va fi produs și în uzina din Tanger (Maroc).

Noua identitate a mărcii Dacia se va regăsi și la interiorul showroom-urilor din acest an, nu doar la exterior. Deci vom asista la o evoluție a mesajului de marcă Dacia în continuare. Dacia are un început de an extrem de bun din punct de vedere al vânzărilor atât pe plan național cât și european.

Planurile de viitor înseamnă și un update al gamei Sandero/ Logan, ceea ce așteptăm undeva peste aproximativ doi ani. Iar din 2027-2028 așteptăm informații concrete despre noi modele care vor apare în gama Dacia.