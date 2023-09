Cât costă și ce dotări au modelele Dacia Dokker și Jogger în variante autorulotă FOTO

O serie de carosieri europeni au în oferta lor autorulote care au la bază modele Dacia, iar conform portalului actudacia.com prețurile acestor vehicule sunt greu de egalat.

Un prim model ar fi cel al monovolumului realizat la Mioveni, dar transformat de compania spaniolă Camperiz. Dacia Dokker Camperiz oferă mai multe module de depozitare și în plus, este dotata cu tot ce trebuie pentru utilizarea zilnica, adică chiuveta, frigider, toaleta chimica și chiar aragaz portabil. Cei de la Camperiz modifică Dokker-ul clienților de la un preț minim de 5.995 de euro, dar factura poate crește dacă se optează pentru opționale ca încălzire statica WEBASTO Airtop 2000 STC, cort acoperiș, copertină, luminator sau invertor 150w/230V.

Tot Camperiz s-a ocupat de noul model Dacia, Jogger. În varianta autorulotă, un Jogger nou are un preț care pleacă de la 20.995 de euro, dar cu opțini acesta este livrat pentru un cost sub 30.000 de euro.

Dacia Dokker de la Yevana

Apoi, mai avem și modelul „Dacia Dokker by Yevana New Glory Edition” care este echipat cu sistem de navigație, bare longitudinale de plafon, uși culisante duble și un pat dublu pliabil care măsoară 1,95 metri lungime și 1,1 metri lățime. În plus, autorulota are o plită pe gaz care îți va permite să gătești oriunde te-ai afla, precum și un frigider de 31 de litri, dar și o chiuvetă din oțel inoxidabil conectată la un rezervorul de apă curată cu o capacitate de 32 de litri. La fel ca și la modelul anterior modificarea costă cel puțin 5.000 de euro, dar lista de opționale este lungă, iar factura poate crește.