BMW Group România ating un nou maxim istoric de 5.076 unităţi înmatriculate în 2023

BMW Group a încheiat un an excepţional în România, cu multe performanţe record pe piaţa locală. Grupul a depăşit pentru prima dată cota de 5.000 de înmatriculări automobile noi.

BMW a încheiat anul pe prima poziție în ceea ce priveşte înmatriculările în segmentul premium, cu un total de 4.689 înmatriculări (+57%). Este pentru prima dată când marca depăşeşte pragul de 4.000 înmatriculări într-un an, aceasta fiind realizată deja din luna noiembrie. Această performanţă solidă poziţionează BMW pe primul loc în segmentul premium. „Să avem coroana în segmentul premium este o confirmare a aprecierii de care se bucură marca BMW. Avem privilegiul să reprezentăm unul din cele mai populare branduri din România”, Dr. Josef Reiter, Director General BMW Group România.

Cel mai de succes model al mărcii în 2023 rămâne tot BMW X5 cu 818 livrări. Acesta este urmat de BMW Seria 3 cu 632 unităţi şi BMW X3 cu 391 livrări. De remarcat interesul deosebit pentru sistemul de tracţiune intergarlă xDrive al pieţei din România, patru din cinci modele livrate local sunt cu tracţiune integrală.

În ceea ce priveşte electrificarea, producătorul german se meninţe la nivelul anului 2022, cu 25% modele electrificate din totalul livrărilor, 10% modele electrice şi 16% modele plug-in hybrid. În topul celor mai de succes modele electrice i4 a urcat pe prima poziţie cu 130 unităţi, urmat de iX cu 80 de unităţi şi nou lansatul iX1 cu 68 de unităţi. Remarcabil este că oferta de modele BMW electrice este în continuă creştere, urmând să ajungă la 8 modele şi cel puţin 16 variante de propulsie în 2024, o dată cu lansarea noilor BMW iX2 şi i5 Touring.

Acestea acoperă un spectru larg de modele, inclusiv versiuni M, aşa cum este BMW i4 M50, modele de lux - i7 sau iX, sau modele premium accesibile, aşa cum este BMW i4 35, cel mai accesibil model din gama BMW Seria 4 Gran Coupe chiar şi fără Rabla Plus, sau BMW iX1 20, un SUV compact premium.

În ceea ce priveşte modelele electrice, cel mai de succes model al mărcii, BMW X5, este şi cel mai de succes model PHEV cu 196 de unităţi, aproximativ un sfert din totalul livrărilor. Acesta este urmat de BMW X3 cu 97 livrări şi BMW Seria 5 cu 64 de unităţi.

BMW Motorrad, cu 809 motociclete livrate în 2023 a realizat un plus de 31% faţă de anul precedent şi un alt record pentru piaţa din România.

BMW M a fost eroul unei performanţe record în 2023.

Au fost livrați către clienți peste un sfert de milion de cai putere cu 231 modele M de înaltă performanță și 263 de modele M de performanță. Cu un total de 494 de unităţi, aceasta reprezintă o creştere de 97% faţă de anul precedent.

Noul BMW XM este și noul best seller absolut al mărcii, cu un total de 55 de unități, din care 4 au fost versiuni de înaltă performanță Label, care dezvoltă o putere impresionată de 748 CP. Foarte aproape a fost BMW M4 Coupe Competition, are a ajuns în 2023 la 47 livrări. Alte două lansări în acest an au fost noile BMW M2 și BMW M3 Touring, acestea ajungând la 16, respectiv 11 clienți.

MINI a stabilit un nou reper istoric de înmatriculări în România – 387 unităţi

Un plus de 57% faţă de anul precedent. Deja înainte relansarea completă a întregii familii de modele, MINI a stabilit un reper puternic în ceea ce priveşte automobilele electrice – unul din patru modele înmatriculate în România fiind electric. 2024 va aduce o diversificare a gamei de automobile electrice cu un exponent în fiecare segment şi cel puţin două versiuni de sisteme de propulsie electrice pentru fiecare nou model.