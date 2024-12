Ziua cea mare. România își află adversarele din preliminariile Cupei Mondiale 2026. Cine transmite tragerea la sorți

România lipsește din 1998 de la Cupa Mondială, când Generația de Aur reușea să lege 3 turnee finale consecutive (1990-1994-1998), cu Anghel Iordănescu pe bancă. Acum, cu Mircea Lucescu la cârrmă, tricolorii speră la o calificare care să-i ducă la competiția găzduită pe 3 țări: SUA, Mexic și Canada (11 iunie-19 iulie 2026).

FIFA a anunțat procedura în baza căreia se va face astăzi tragerea la sorți a grupelor preliminare pentru calificarea la Cupa Mondială 2026. Evenimentul va avea loc la Zurich, începând cu ora 13.00. Faza grupelor de calificare la Cupa Mondială începe în martie și durează până în noiembrie 2025, play-off-ul având loc în martie 2026. Grupele de cinci încep în martie, iar grupele de patru în septembrie 2025 - după sferturile de finală (martie) și Final Four (iunie) din Liga Națiunilor.

România, pe locul 38 în lume și în urna a doua

Vor fi 12 grupe, jumătate dintre ele vor avea câte 4 echipe (A-F), iar cealaltă jumătate (G-L) câte 5 echipe. Cele 8 reprezentative care vor evolua în sferturile de finală ale Ligii Națiunilor vor face parte din urna 1. Iar la tragerea la sorți vor fi repartizate în grupe împreună cu perechea lor, urmând ca învingătoarele din „sferturi” să rămână în grupele de 4.

În prima urnă se regăsesc și următoarele 4 naționale cel mai bine clasate în clasamentul FIFA. Următoarele urne au fost completate în baza aceleiași ierarhii, România (locul 38 în lume) fiind în a doua urnă valorică. Pentru ca preliminariile CM să se poată desfășura în paralel cu meciurile rămase de disputat în Liga Națiunilor, în grupele de câte 5 se va putea regăsi o singură echipă învinsă în „sferturile” Nations League sau o singură participantă în meciurile de promovare/retrogradare din aceeași competiție.

Restricții politice

Spania vs. Gibraltar, Ucraina vs. Belarus, Kosovo vs. Bosnia și Herțegovina și Kosovo vs. Serbia sunt meciuri interzise și nu pot avea loc din motive diplomatice. Aceste măsuri sunt luate pentru a asigura desfășurarea competiției într-un mod cât mai echilibrat și pentru a evita eventualele tensiuni.

Datorită faptului că sferturile de finală ale Ligii Națiunilor au loc pentru prima dată, vom avea parte de locuri rezervate. După tragerea la sorți, se va stabili doar pe cine ar putea întâlni națiunile de top în fiecare situație posibilă. De exemplu, dacă Germania câștigă sfertul de finală al Nations League împotriva Italiei, echipa națională a Germaniei va juca într-o grupă de patru echipe. În schimb, dacă pierde, va evolua într-o grupă de cinci echipe. Acest sistem adaugă un strat suplimentar de incertitudine și planificare, iar distribuția finală a grupelor va depinde de rezultatele din Nations League.

Cum funcționează tragerea la sorți

Mai întâi, toate echipele din Urna 1 vor fi atribuite, pe rând, celor 12 grupe, de la A la L. După aceea, vor fi repartizate echipele din Urnele 2 până la 5, fiecare urnă fiind golită complet.

Grupele A până la F vor fi formate din câte patru echipe fiecare.

Grupele G până la L vor fi formate din câte cinci grupe fiecare.

Această structură asigură o distribuție echilibrată a echipelor pentru calificările europene la Cupa Mondială 2026.

Cele douăsprezece câștigătoare ale grupelor se vor califica direct la Cupa Mondială 2026. Celelalte 4 locuri europene disponibile vor fi decise printr-un sistem de play-off.

În play-off-uri vor participa:

Cele 12 echipe clasate pe locul al doilea în grupe.

Cele mai bine clasate 4 câștigătoare de grupă din Nations League care nu s-au calificat deja direct prin preliminarii.

Acest format oferă o a doua șansă echipelor care nu reușesc calificarea directă, adăugând un plus de competitivitate.

Cum arată urnele

Urna 1: Germania, Franța, Spania, Anglia, Portugalia, Olanda, Belgia, Italia, Croația, Elveția, Danemarca, Austria

Urna 2: Ucraina, Suedia, Turcia, Țara Galilor, Ungaria, Serbia, Polonia, România, Grecia, Slovacia, Republica Cehă, Norvegia

Urna 3: Scoția, Slovenia, Irlanda, Albania, Macedonia de Nord, Georgia, Finlanda, Islanda, Irlanda de Nord, Muntenegru, Bosnia și Herțegovina, Israel

Urna 4: Bulgaria, Luxemburg, Belarus, Kosovo, Armenia, Kazahstan, Azerbaidjan, Estonia, Cipru, Insulele Feroe, Letonia, Lituania

Urna 5: Moldova, Malta, Andorra, Gibraltar, Liechtenstein, San Marino

Aceste urne vor fi folosite în tragerea la sorți pentru stabilirea grupelor de calificare europeană. Fiecare grupă va conține echipe extrase din diferite urne, asigurând un echilibru competițional.

Europa plus America de Sud în 2030

Nici n-a început Cupa Mondială din 2026 că FIFA a anunțat deja oficial, locațiile care vor găzdui Cupele Mondiale din 2030 și 2034. Turneul final din 2030 se va ține în Spania-Maroc-Portugalia, cu câteva meciuri în America de Sud, apoi va fi rândul Arabiei Saudite, în 2034.

Turneul din 2030 va marca un secol de când prima Cupă Mondială a avut loc în Uruguay și, ca urmare, competiția va vedea și națiunea sud-americană, alături de Argentina și de Paraguay. Este o candidatură complet fără precedent, care implică trei confederații continentale diferite. FIFA a confirmat, în urmă cu mai bine de un an, că propunerea comună condusă de Maroc, Spania și Portugalia a fost singura pentru 2030.

Arabia Saudită a pus mâna pe 2034

În ceea ce privește 2034, FIFA a invocat principiul de rotație a turneului emblematic între anumite continente, acceptând doar oferte din Asia sau Oceania. Organismul a oferit potențialilor ofertanți doar o lună, anul trecut, pentru a depune cereri, iar Australia și Indonezia și-au abandonat rapid interesul.

Asta a lăsat Arabia Saudită drept singura candidată, deschizând calea pentru ca turneul final să revină în regiunea Golfului, după ce Qatar l-a găzduit în 2022. Temperaturile groaznice de vară din emisfera nordică ar putea împinge turneul înapoi mai târziu în cursul anului, așa cum s-a întâmplat în 2022.