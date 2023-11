„Vulcanul“ Gigi Becali a erupt: Declarațiile patronului arată prăpădul care urmează la FCSB

Ceea ce „Adevărul“ a scris, încă de luna trecută, s-a adeverit! Pentru că era atât de previzibil, încât orice om care a urmărit campionatul intern în ultimii ani și-ar fi dat seama că la o formație dominată de amatorism, prăbușirea va veni, inevitabil. Așadar, după 1-2 cu Rapid pe Arena Națională, FCSB a ajuns la trei partide succesive fără victorie în Superliga românească! Iar în ultimele cinci etape, vicecampioana are un singur succes: 1-0 cu ultima clasată, FC Botoșani!

Și având în vedere că patronul Gigi Becali nu știe să gestioneze un moment critic, e clar că la FCSB urmează prăpădul! De altfel, luni dimineață, latifundiarul din Pipera a vorbit la emisiunea Fanatik Superliga, moderată de Horia Ivanovici, și și-a făcut praf echipa. Mai mult decât atât, a anunțat că va renunța la Dorin Rotariu, un fotbalist adus pe bani grei, de curând. În momentul transferului, anunțat în regim de breaking-news în România, „Adevărul“ a notat că vorbim despre un jucător aflat la pământ. Ceea ce, din nou, s-a confirmat acum.

Ce a spus Gigi Becali la Fanatik Superliga?

*Atâta timp cât ești pe primul loc, n-ai nicio problemă. Când nu o să mai fii, o să fie o problemă mai mare. Ei măsurile pe care trebuie să le iei și gata. Rapid n-a fost echipa mai bună. A fost echipa mai doritoare de victorie. Dumnezeu a făcut dreptate. Cine și-a dorit mai mult victoria a câștigat.

*Am făcut eu două greșeli și am titularizat doi oameni. Ovidiu Popescu, care o data e foarte bun, altă dată e praf! Aseară, a fost praf. I-am spus lui MM (n.r. – Mihai Stoica) să-i zică să nu se creadă mare fotbalist. El e fotbalist când primește mingea și o pasează. Să nu se mai creadă Maradona. A luat-o razna în mintea lui. Apoi, Compagno. Când ajungea mingea la el era cap de linie.

*Am zis că dintre Rotariu și Compagno, mai bun e Compagno. Și așa e. E mai bun Compagno. Oricum, amândoi sunt zero. Mai greșesesc și eu. L-am luat pe Rotariu, am crezut că fac ceva, asta e, am dat-o în bară, am dat chix. Am crezut în el, mi-a plăcut foarte mult de el, dar degeaba. Trebuie să iau neapărat un atacant acum. Și chiar și un mijlocaș. Asta e cu Rotariu. Îi dau opt luni 160.000 de euro și la revedere! Pentru mine, cauza Rotariu e pierdută. Să nu faci nimic o repriză întreagă? Las-o în colo de treabă. Băi, dar nimic?!

*L-am băgat pe Tavi Popescu. Nu-ți vine să crezi că un jucător care a fost cel mai bun în România e acum cel mai slab! Echipa a fost făcută greşit, dar după, cu schimbările făcute, a fost şi mai slabă, cu Tavi.

Superliga 2023-2024, etapa a 15-a

Vineri

Poli Iași - Oțelul 1-1

Sâmbătă

Sepsi - Petrolul 0-0

U Craiova - FCU Craiova 1-1

Duminică

U Cluj - Voluntari

Farul - Botoșani 1-1

FCSB - Rapid 1-2

Luni

UTA - Dinamo 18.00

Hermannstadt - CFR Cluj 21.00

Clasament

1. FCSB 15 9 4 2 28-15 31

2. CFR Cluj 14 9 3 2 28-13 30

3. Rapid 15 8 5 2 31-17 29

4. Universitatea Craiova 15 6 5 4 21-16 23

5. Petrolul 15 4 9 2 19-16 21

6. Farul Constanța 15 6 3 6 21-23 21

7. Hermannstadt 14 4 8 2 22-15 20

8. Universitatea Cluj 14 4 7 3 21-21 19

9. Sepsi 15 5 4 6 18-18 19

10. Oțelul Galați 15 2 11 2 12-12 17

11. Poli Iași 15 4 5 6 16-20 17

12. FC U Craiova 1948 15 4 3 8 24-28 15

13. UTA 14 3 6 5 15-20 15

14. Voluntari 14 3 4 7 15-25 13

15. Dinamo 14 2 4 8 8-24 10

16. Botoșani 15 0 7 8 14-30 7

*Locurile 1-6 intră în play-off (tur-retur, în total 10 etape).

*Locurile 7-16 vor continua în play-out (manșă unică, în total 9 etape).

*Locul 1 din play-off participă în Liga Campionilor, iar locurile 2 și 3 din play-off, în Europa Conference League.

*Locul 3 din play-off va juca baraj cu câștigătoarea barajului dintre locurile 1 și 2 din play-out pentru un loc în Europa Conference League.

*Locurile 9 și 10 din play-out retrogradează direct. Locurile retrogradabile 7/8 din play-out joacă baraj cu locurile 3/4 din Liga 2.