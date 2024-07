Victorie de senzație a româncei Jaqueline Cristian la turneul olimpic de tenis. A învins-o pe Caroline Garcia

Jaqueline Cristian, locul 61 WTA, s-a calificat, sâmbătă, în turul doi al probei de simplu feminin din cadrul turneului olimpic de tenis de la Paris, trecând în runda inaugurală de sportiva franceză Caroline Garcia, numărul 25 mondial şi cap de serie 17.

Românca s-a impus cu scorul de 5-7, 6-3, 6-4, în două ore şi 35 de minute.

În turul doi, Jaqueline o va înfrunta pe câştigătoarea meciului Naomi Osaka (Japonia) – Angelique Kerber (Germania), scrie news.ro.

Jaqueline Cristian a avut publicul împotriva sa, având în vedere că a jucat contra reprezentantei țării-gazdă. „Chiar într-o asemenea atmosferă ostilă nu cred că am mai jucat, dar am încercat să o inversez în capul meu, să mă hrănesc din presiunea aceea pe care o puneau spectatorii și să dau tot ce am mai bun. Sunt foarte bine, consider că sunt pregătită pentru meciurile de acest gen. Și energia pe care o aduce această victorie, și sentimentul pe care l-am trăit pe terenul acela nu îmi dau oboseală”, a spus Jaqueline Cristian, pentru gsp.ro, după victoria de la Paris.

O onoare să joace pentru România

Pentru mine este mereu o onoare să joc pentru România. Simt o energie suplimentară când îmi reprezint țara și mă simt datoare să dau mereu tot ce am mai bun. Pentru mine, să joc pentru România înseamnă foarte mult și mă bucur că am reușit să aduc această victorie.

Sincer, chiar nu m-am gândit la scor. Și pe toată durata meciului am încercat să nu mă gândesc la scor și la adversară. Am vrut să joc ce știu eu cel mai bine. Nu am stat să mă gândesc special înainte de a servi prima minge de meci”, a spus Jaqueline Cristian, pentru gsp.ro, după victoria de la Paris.

Tot sâmbătă, Ana Bogdan, locul 96 WTA, a fost eliminată de italianca Jasmine Paolini (5 WTA), scor 7-5, 6-3, şi Irina Begu (136 WTA) a pierdut în faţa liderului mondial, poloneza Iga Swiatek, scor 2-6, 5-7.