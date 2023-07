Sport pentru toată lumea: Cicliștii cu dizabilități pot participa gratuit la L’Étape Romania by Tour de France

Cea de-a doua ediție a competiției L’Étape Romania by Tour de France, ce se va desfășura pe 27 august 2023 în Capitală, găzduiește campania CSR – Bucuria ciclismului, ÎMPREUNĂ! dedicată integrării sociale a cicliștilor cu dizabilități care doresc să experimenteze emoția legendarei curse.

Cursa Para-ciclism va fi integrată pe toate cele trei trasee ale evenimentului, de 14 km (City Adventure), 42 km (The Ride) și 85 km (The Race). Înscrierile sunt gratuite și pot fi realizate pe pagina oficială a evenimentului.

Proiectul CSR propus de MPG România, permite, cu sprijinul OMV PETROM, participarea unor cicliști cu dizabilități la cel mai important eveniment de ciclism din România, dedicat sportului de masă, cât și aducerea în atenția unui public larg a problematicii persoanelor cu dizabilități și a potențialului integrării acestora prin sport.

Proiectul propus are impact pe mai multe planuri. În primul rând prin atragerea persoanelor cu dizabilități către sport, la nivel de amatori sau de performanță. În al doilea rând, pentru participanții cursei Para-Ciclism va fi o experiență unică, cu impact emoțional atât în plan personal, familial cât și în grupul de prieteni, datorită renumelui Tour de France. Totodată, aducem subiectul în fața media (TV, radio, print, online) pentru conștientizarea necesității inițiativelor de incluziune socială a sportivilor cu dizabilități. Nu în ultimul rând, activarea în zona dedicată acestora din Race Village va avea un impact direct și imediat asupra participanților, însoțitorilor și spectatorilor.

Tudor Ștefan Mocuța – CEO MPG: „Implicarea MPG în proiecte dedicate copiilor cu dizabilități, sportivilor paralimpici, diverselor persoane și comunități defavorizate face parte din fundamentul companiei. Ne bucurăm că putem aduce această componentă și la L’Étape Romania by Tour de France și mulțumim tuturor celor care s-au alăturat acestui demers”.

Detalii importante legate de cursa Para-ciclism: înscrierea este gratuită, există o zonă special amenajată pentru ridicarea pachetelor deservită de voluntari special instruiți, startul concurenților va avea loc în conformitate cu viteza deplasării declarată la înscrierea în concurs. Punctul de întalnire în Race Village va fi amenajat special, toți sportivii cu dizabilități fiind îndrumați de către voluntari. În Race Village vor exista facilități speciale, respectiv zone de acces, lavoare și toalete.

Dr. Sorin Matican, Coordonator Lot Național Paraciclism - Federația Română de Ciclism - Prima ediție a L'Étape Romania by Tour de France, la care am participat anul trecut alături de fiul meu Theo Matican, a fost una dintre cele mai frumoase experiențe pentru sportivii paralimpici. Concurăm în multe țări și locații, dar este singura competiție în inima țării, în Capitală, cu traseu complet închis. Am apreciat eforturile din spatele unei organizări deosebite, extrem de bine pusă la punct. Am alergat împreună cu ceilalți concurenți, am fost apreciați pentru efortul nostru, am fost valorizați pentru performanțele anterioare prin prezentarea organizatorilor și admirați de participanți, am trăit o imensă bucurie. Mulțumim organizatorilor că fac eforturi să dezvolte această componentă dedicată cicliștilor cu dizabilități.

Reamintim cele trei trasee de care se vor bucura toți concurenții:

• Cursa CITY ADVENTURE are 14 km și este destinată tuturor amatorilor, dar și copiilor de peste 8 ani care aleg această provocare istorică. Participanții vor lua startul din fața Palatului Parlamentului și vor trece pe lângă repere ale orașului precum Muzeul Național de Istorie a României, Palatul CEC, Primăria Municipiului București, Palatul Regal.

• Al doilea traseu ca și amploare este THE RIDE, are 42 de km și este alcătuit dintr-o singură buclă, cu startul din imediata vecinătate a Palatului Parlamentului. Ruta trece prin puncte importante și locuri emblematice din capitală, precum Bd. Unirii, Arena Națională, Muzeul Național de Istorie a României, Palatul CEC, Primăria Municipiului București, Palatul Regal, Ateneul Român, Palatul Victoria, Arcul de Triumf, Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”.

• Cel mai lung traseu este THE RACE, care are 85 de km și este alcătuit din 2 bucle THE RIDE.

Hărțile traseelor sunt disponibile aici:

• The Race 85 KM - https://romania.letapebytourdefrance.com/route/0

• The Ride 42 KM - https://romania.letapebytourdefrance.com/route/1

• City Adventure 14 KM - https://romania.letapebytourdefrance.com/route/2

Susținătorii și pasionații acestui sport se vor bucura de atmosfera de festival din Piața Constituției, unde va fi amenajat Race Village-ul competiției, ce va conține un muzeu în aer liber al legendarului brand Tour de France, zonă de încălzire, food-court, asistență mecanică pentru cicliști, zonă de masaj, zonă de premiere cu scenă și numeroase activări interesante realizate de sponsorii și partenerii evenimentului. De asemenea, va fi organizată o zonă comercială unde vor fi prezente branduri care oferă echipament și nutriție sportivă.

Partenerii instituționali care susțin evenimentul sunt Ambasada Franței, Federația Română de Ciclism, Federația Română de Triatlon și Comitetul Paralimpic Român.

L’Étape Romania by Tour de France este organizat de MPG România, lider de piață pe segmentul proiectelor sportive adresate participanților amatori, cu o experiență semnificativă, care include organizarea a peste 8.000 de evenimente sportive, pe parcursul a peste 27 de ani de activitate. Conceptul evenimentului L’Étape by Tour de France aparține AMAURY SPORT ORGANISATION, Franța, (ASO), liderul mondial în organizarea curselor de ciclism și deținătorul legendarului brand Tour de France.

Despre A.S.O

Datorită prestigioasei competiții Turul Franței, unul dintre cele mai populare evenimente sportive internaționale din lume, clasice prestigioase precum Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège, Flèche Wallonne și Paris-Tours, precum și curse pe etape precum Paris-Nisa, Critérium du Dauphiné și Vuelta a España, A.S.O. este liderul mondial în organizarea curselor de ciclism, cu 100 de zile de competiție în fiecare an. Globalizarea ciclismului este unul dintre domeniile sale majore de dezvoltare. Cu Turul Arabiei Saudite, Turul Deutschland și organizarea Cursei Arctice a Norvegiei, A.S.O. continuă să contribuie energic la creșterea ciclismului ca exemplu de transport durabil pentru centrele orașelor.

Despre L'Étape by Tour de France

L'Étape by Tour de France este lider mondial în evenimente de ciclism cu participare în masă, cu evenimente desfășurate în 25 de țări în 2023 și 30 de evenimente globale. L'Étape by Tour de France oferă cicliștilor amatori posibilitatea de a concura sau de a experimenta o etapă de Turul Franței chiar la ei acasă. Turul Franței este cel mai recunoscut eveniment sportiv anual din lume și este o marcă premium pentru ciclism.