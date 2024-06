Trăiască berea la Euro 2024! Modul inedit în care se comportă nemții la turneul final REPORTAJ

Corespondență din Wurzburg

Aflat la Wurzburg, orașul care găzduiește naționala României la Euro, am fost curios să văd cum se comportă fanii germani la meciurile echipei lor. Cu mențiunea că localitatea bavareză este un cochet centru universitar, având 40.000 de studenți dintr-o populație totală de 140.000, iar aici nu se respiră fotbal, cum e în Dortmund, Munchen sau Leverkusen, după cum o să vedem mai departe.

Am coborât din hotel și am trecut strada, la micuțul bar de peste drum. Localul e ticsit cu circa 100 de persoane, dar se poate sta și la terasă, unde se mai strâng vreo 30 de inși. Imnul conectează toată Germania și e cântat de toți cei prezenți - băieți și fete - cu mâna la inimă și cu voce aproape urlată. Se aude fluierul de start, să înceapă show-ul.

La adăpostul unui 5-1 din prima partidă, contra Scoției, emoțiile nu sunt mari. Se bea, se râde, se fac glume cu ochii mai mult la prieteni decât la ecranul televizorului. Strigătele celor mai pătimași îi fac pe ceilalți să-și arunce privirea la tv și să strige la ocaziile lui Havertz sau Andrich. Eu sunt luat ”sub aripă” de Lars, de bruneta Marina și de blonda Ursula, ieșiți împreună să vadă la lucru Mannschaftul lui Nagelsmann.

Musiala a umplut halbele

Descătușarea vine destul de repede, Musiala devenind primul jucător de la Euro care marchează două goluri, după reușita din partida de debut cu Scoția: șut superb, care mângâie transversale și intră în poarta maghiarilor. E 1-0 și se lasă cu chiotele fetelor și cu urletele bărbaților. Dar stai!, arbitrul anunță că se verifică reușita fotbalistului de la Bayern, din cauza unui presupus fault.

Lamentări și așteptare cu sufletul la gură. După un minut de murmur, golul e declarat valabil: urmează al doilea val de bucurie, în care Lars mă îmbrățisează, ba chiar dă să mă pupe. Stai, băiete, cuminte! Nu ar fi făcut-o frumoasa Marina, bruneta, îmi zic în minte.

Ungurii nu se lasă, încearcă să facă surpriza și îl tot încearcă pe Neuer, însă veteranul nemților e mereu la post. Fanii îi urează de bine și mai comandă câte o bere. Vine ultimul minut al primei reprize și odată cu el se produce inevitabilul. Sallai marchează, suporterii comentează și arbitrul verifică faza în camera video. Și anulează reușita vecinilor, pentru ofsaid, prilej pentru nemții din bar să se bucure ca la un gol al favoriților, iar pentru jucătorii în alb și verde să se prăbușească, la propriu.

Gol Gundogan, plin în pahare

Se reia partida la Stuttgart, se mai face un plin cu bere la Wurzburg, dar pe teren nu se mai joacă nimic notabil într-un sfert de oră. Prilej pentru noii mei prieteni să vorbească vrute și nevrute, din care eu nu înțeleg aproape nimic. Noroc că Varga trece pe lângă egalare și atenția se îndreaptă din nou spre meci. Mai trec câteva minute și Gundogan dă lovitura decisivă Ungariei, punctând pentru un liniștitor 2-0. Fanii strigă din toți rărunchii, barmanul își freacă mâinile de bucurie și mai livrează un rând de bere.

Se termină partida, Marina și Ursula își fac selfie după selfie - cam asta le-a fost ocupația pe tot parcursul meciului - și dansează, în timp ce ceilalți cântă fericiți. Eu le mulțumesc că m-au primit între ei, ei vociferează că plec, dar le spun că mă duc în centru - ”la Universitate”, așa cum spunem noi acasă - să văd cum se sărbătorește în Germania calificarea în optimi. Îi văd că-și aruncă ocheade unul altuia nedumeriți, dar cred că mi se pare și plec să văd marea descătușare. Doar așa a fost luni seară aici, când mii de români au cântat pe strada principală din oraș, închisă de autorități special pentru ei, după meciul cu Ucraina.

Au luat cu asalt shaormeriile

Ajuns în centru, văd că orașul e cam pustiu și singurele grupuri mai mari sunt strânse la shaormeriile turcești. Îmi spun că suporterii nu au ieșit încă și că mărșăluiesc spre locul de întâlnire. Aștept și tot aștept în zona Primăriei, aud un vuiet la câteva sute de metri și fug într-acolo, convins că, gata, i-am găsit. Prind din urmă vreo 7-8 copii care fac zarvă și-mi dau seama că asta ar fi cam toată tevatura.

O iau înapoi spre hotel, pe lângă mine trec câteva mașini claxonând. Mi se pare că tot sunt turcii de ieri care au speriat orașul, numai că acum au schimbat steagul lor cu cel nemțesc. În urma convoiului apar și niște albanezi într-o mașină luxoasă de mulți cai putere, care ies pe trapă și-mi fac semnul vulturului cu mâinile.

Ajung din nou la bar, sunt primit cu brațele deschise și cu un gest de dojană pe care îl iau ca pe un ”vezi, nu ne-ai ascultat”. Mă uit după Marina, oftez că nu mai e în zonă, apoi sunt tras la o masă de cei care au rămas. Încă scandează ”Mannscahft!” (ciudat, pentru noi ar fi ca și cum am striga ”Naționala”, dar fiecare nație cu bizareriile sale).

Culmea culmilor: neamțul face cinste

”Ce bei?”, mă întreabă unul. ”Dacă tot am venit în Germania, hai să încerc una nefiltrată”, îi zic. Multe voci strigă la barman, ăsta iar își freacă palmele - pesemne are un tic - și mă trezesc pe masă cu 10 sticle de bere, nefiltrată, ce-i drept. Mă simt onorat, că știu că-s zgârciți, dar îmi pun mâine în cap și le spun că nu prea le am cu alcoolul.

Se uită fioros la mine, așa că mă apuc să dau noroc și să cânt alături de ei. Eu pe limba mea, ei pe limba lor, iese ceva frumos. Trag de bere cât pot și, spre ușurarea mea, sticlele se golesc rând pe rând de pe masă. Mai facem o cântare, apoi le spun că am de scris și îmi dau drumul, că deh, munca e sfântă în Germania. Hai să batem Belgia sâmbătă și le arătăm noi nemților cum se sărbătorește cum se cuvine o victorie la Euro 2024!

Gest impresionant al fanilor

Chiar dacă par cheflii și preocupați doar de propria persoană, nemții au făcut un gest impresionant în timpul partidei cu Ungaria. Aceștia l-au luat pe băiatul din zonă care doarme pe stradă, mereu alături de o sticlă de băutură și una cola și care îmi cere o țigară ori de câte ori mă vede și l-au instalat la o masă alături de ei, luându-i de mâncare. Ba mai mult, au cerut o pătură pe care au pus-o pe el să se încălzească, vremea fiind capricioasă și ploioasă în Germania.