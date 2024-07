Toni Kroos, ultima reprezentație. Momente emoționante ale jucătorului care n-a vrut să audă de banii arabilor

Toni Kroos a jucat ultimul meci din carieră aseară, în drama suferită de Germania în sferturile de finală ale Euro 2024, 1-2 cu Spania, cu golul victoriei ibericilor marcat în minutul 119 al prelungirilor. Starul Germaniei anunțase că se va retrage în această vară, turneul final fiind ultima competiție la care a participat.



Eliminarea Germaniei a reprezentat și ultimul meci din sclipitoarea carieră a lui Toni Kroos, mijlocașul care și-a anunțat retragerea în primăvară. După ce și-a adjudecat Liga Campionilor cu Real Madrid, starul nemților s-a întors la națională, pentru a ajuta Germania să câștige Euro după o pauză de 28 ani. Nu i-a ieșit, astfel că pus capăt aseară unei cariere impresionante.

La finalul partidei cu Spania de la Stuttgart, mijlocaşul a fost surprins extrem de emoţionat, prăbuşindu-se pe teren, imediat după ultimul fluier. Foştii săi coechipieri de la Real Madrid, ibericii Nacho, Joselu şi Dani Carvajal l-au îmbrăţişat.

Toni Kroos, retragere în lacrimi de necaz

"Toni, spaniolii tăi ți-au încheiat cariera! Unul dintre cei mai mari fotbaliști din istoria Germaniei își încheie cariera la Stuttgart, iar din nefericire nu așa cum ar fi sperat, cu trofeul Campionatului European la retragere.

Toni, nu meritai asta! În ultimul joc a fost din nou dirijor și lider, dar a arătat încă de la începutul meciului că poate folosi nu numai lama fină, ci și sabia dură, Pedri și Williams fiind victimele unor intervenții dure. Din nefericire, nu am mai avut parte de un moment grandios al lui Kroos. Cariera lui se încheie în lacrimi, acasă, la Campionatul European. Toni, ne va fi dor de tine", a fost mesajul celor de la Bild pentru Toni Kroos.

"A fost un meci în care am dat tot ce am putut. Am fost foarte aproape, iar asta face ca gustul să fie și mai amar acum.La momentul acesta, cea mai mare problemă este că am fost eliminați, nu dezamăgirea că eu îmi închei cariera în acest fel.

Împreună am avut un obiectiv mare, însă el a fost spulberat acum. Totuși, vom realiza ulterior că am făcut un turneu bun. Putem să fim mândri", a spus Kroos, la ARD.

Știa că putea să mai joace, dar a preferat să se retragă

Starul nemților a adunat 113 de meciuri la echipa națională a Germaniei, în care a reușit să marcheze 17 goluri. A atins cea mai mare cotă de piață în anul 2018, atunci când valora suma de 80 de milioane de euro. De-a lungul carierei, Toni Kroos a cucerit 28 de trofee, printre care o Cupă Mondială şi șase Champions League.

Ajuns la 34 de ani, Toni Kroos a luat decizia de a se retrage, chiar dacă părerea generală este că ar fi putut să mai joace câțiva ani la cel mai înalt nivel. Sau în fotbalul arab, de unde a primit oferte colosale, însă vedeta nemților a refuzat banii din Golf. Motivul?

„Când începi să joci fotbal la 6 ani și o faci până la 34, este o decizie foarte grea. Oamenii au spus că mai pot juca fără probleme câțiva ani și poate așa e. Dar nu vreau să ajung în situația în care oamenii să spună ‘Pfff, de ce mai joacă?’. Așa că am ales cel mai bun moment, iar acela este acum”, a declarat Toni Kroos, potrivit givemesport.com.