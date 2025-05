Liga Campionilor la fotba: PSG - Inter Milano, sâmbătă, ora 22.00. Italienii au decis să joace în galben. Recordul lui Mkhitaryan

Cu un român la centru, Istvan Kovacs, finala Ligii Campionilor va fi disputată sâmbătă seară (ora 22.00) de PSG și de Inter Milano.

Ziua cea mare în fotbalul mondial la nivel de echipe de club a sosit. Finala Ligii Campionilor se dispută sâmbătă seară, de la ora 22.00, pe „Allianz Arena” din Munchen, între PSG, fosta și actuala campioană a Franței, și Inter Milano, campioana Italiei din sezonul trecut. Dreptatea pe teren va fi împărțită de arbitrul român Istvan Kovacs (40 de ani), la 30 de ani distanță de o altă finală a Ligii, Ajax Amsterdam - AC Milan 1-0, condusă la centru de un alt român, Ion Crăciunescu.

Ultimul fotbalist român care a ridicat deasupra capului râvnitul trofeu este Cristian Chivu, în 2010, cu Inter Milano, după o finală cu Bayern Munchen, scor 2-0, pe „Santiago Bernabeu” din Madrid. Înainte, gruparea milaneză câștigase trofeul în 1964 și în 1965. În schimb, francezii au prins ultimul act, dar nu s-a terminat fericit. În 2020, PSG pierdea la Lisabona finala cu Bayern Munchen. Iar ca suferința să fie și mai mare, nemții au marcat printr-un francez, Kingsley Coman.

Stările de spirit sunt diferite în cele două tabere, înaintea finalei de sâmbătă. Inter vine după ce Napoli i-a suflat titlul în Serie A. Cu antrenorul Simone Inzaghi (49 de ani) ademenit de saudiții de la Al Hilal cu un salariu faraonic, 100 de milioane de euro pentru două sezoane, gruparea milaneză are viitor incert. În schimb, PSG, fără vedetele de odinioară, tocmai și-a pus la rever și Cupa Franței, 3-0 în finala cu Reims.

Sommer, în portocaliu

În finala cu PSG, trupa lui Inzaghi nu va juca cu tricoul de bază, cel tradițional, o alegere fără precedent. Nerazzurrii nu optaseră niciodată pentru un al treilea tricou într-o finală. A existat o singură excepție, tricoul cu dungi orizontale negre și gri cu care brazilianul Ronaldo a ridicat spre cer Cupa UEFA 1997-98, după 3-0 împotriva lui Lazio, în finala de la Parc des Princes (casa actualilor adversari de la PSG). Galbenul este o chestiune de gust și, poate, de superstiție. Singura înfrângere din această ediție de Ligă a venit cu tricoul alb, pe BayArena din Leverkusen, pe 10 decembrie. În galben, însă, două victorii din două: pe 22 ianuarie la Praga, acasă la Sparta (1-0), și pe 5 martie, la Rotterdam, în prima manșă a optimilor de finală împotriva lui Feyenoord (2-0). Cele două succese în Liga Campionilor cu al treilea tricou se adaugă la alte cinci reușite în campionat. Portarul Yann Sommer va purta între bare un tricou portocaliu. Cu această culoare, pe San Siro, elvețianul a etalat parade miraculoase, la victoria cu 4-3 împotriva Barcelonei care a deschis porțile finalei.

Kvara, dublu campion

Pentru Khvicha Kvaratskhelia, jucătorul parizienilor, 2025 a venit cu o dublă bucurie: titlul câștigat în Italia cu Napoli și în Franța cu PSG. În dreptul gruzinului, dragostea și cariera au mers mână-n mână. La câteva luni după ce a câștigat titlul cu Napoli, în 2023, s-a căsătorit cu Nitsa Tavadze, iubita sa de multă vreme. În acest sezon, însă, s-a întâmplat totul: în vară a devenit tatăl lui Damiane și a contribuit la lansarea noii „ere” a lui Antonio Conte (5 goluri și 3 pase decisive în 17 meciuri din Serie A, ultima fiind pe 29 decembrie, acasă, împotriva lui Venezia, fiind înlocuit în minutul 75). În iarnă s-a mutat la Paris Saint-Germain, unde a câștigat Ligue 1 și Cupa, iar acum visează să triumfe în Liga Campionilor împotriva lui Inter. Singura neplăcere este că nu va primi medalia de campion în Serie A. Conform regulamentului care funcționează în prima ligă italiană, medalia o primesc doar cei prezenți în lot în ziua adjudecării titlului.

Mkhitaryan, regele cupelor: are 16 trofee

Armeanul din lotul Inter va juca a 26-a finală de cupă din carieră. Dacă va câștiga, va scrie istorie. Henrikh Mkhitaryan avea 18 ani și era deja numărul 10 la Pyunik, echipa din Erevan unde a început să colecționeze cupe. A câștigat prima pe stadionul Tumasyan din Abovyan. Vor mai urma 24 de finale, împrăștiate pe la toate cluburile pentru unde a jucat. Inter-PSG va fi finala cu numărul 26. Cu posibilitatea de a scrie istorie cu un record: ar deveni singurul jucător care a câștigat Liga Campionilor, Europa League și Conference League. Ca Mourinho pe bancă. Mkhitaryan este omul finalelor de cupă: 16 trofee din 25. Dacă numărăm campionatele, a ridicat 24 de titluri. A câștigat cel puțin unul în aproape toate locurile, cu excepția Metalurg și Arsenal. Primele trei victorii arborează steagul Armeniei: la Pyunik, tânărul Mkhitaryan a câștigat două Supercupe și o cupă națională. La 20 de ani, după aproximativ 30 de goluri în prima echipă, a ajuns în Ucraina, ca jucător de joc la Metalurg, o echipă care nu mai există. Vina este pe războiul din Donbas izbucnit în 2014. Aici a jucat și a pierdut finala Cupei Ucrainei împotriva lui Tavrija Simferopol, în 2010. În vară, a ajuns la Șahtior. Sub îndrumarea lui Mircea Lucescu a câștigat toate cele cinci finale dintre Cupa Ucrainei și Supercupă, precum și trei campionate la rând, din 2010 până în 2013. Experiența de la Dortmund a fost mai puțin norocoasă: în Germania a pierdut trei finale de Cupă împotriva lui Bayern și a câștigat Supercupa din 2014, marcând unul dintre cele două goluri. Mai bun a fost la United, cu trei victorii din patru. Cea mai importantă, cea din 2017: Europa League împotriva lui Ajax sub conducerea lui Mourinho. Cei doi se vor revedea la Roma. A pierdut trei finale la rând: Supercupa Europeană din 2017 jucată cu Manchester, Europa League din 2018 și Cupa Ligii din același an. Italia i-a adus mai mult noroc. La Roma, sub conducerea lui Mourinho, a câștigat Conference ca titular, în 2022. Giallorossi nu mai câștigaseră un trofeu de 14 ani. Ultimele cupe au venit cu Inter: două Supercupe și o Cupă a Italiei împotriva Fiorentinei. De asemenea, pe lista marcatorilor a aterizat la Supercupa pierdută anul acesta la Riyadh și mai ales finala Ligii Campionilor din 2023.

Ziua cea maare pentru Kovacs

Istvan Kovacs (40 de ani) va arbitra de la centru finala UEFA Champions League. Asistenții centralului din Carei vor fi Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, în timp ce Cătălin Popa va fi asistent VAR. Portughezul Joao Pedro Silva Pinheiro a fost numit arbitru de rezervă, în timp ce olandezul Dennis Johan Higler va fi arbitru VAR.

Arbitrul născut în Carei, dar stabilit de o vreme în Cluj, a povestit, într-un interviu acordat celor de la UEFA, cum a primit vestea cea mare. Kovacs a fost extrem de emoționat atunci când Roberto Rosetti (57 de ani), șeful comisiei de arbitri al forului de la Nyon l-a sunat pentru a-l informa că a fost delegat la finala de la Munchen.

„A fost uimitor să primesc apelul de la Roberto Rosetti (n.r. șeful comisiei de arbitri UEFA). A fost un moment foarte fericit și o senzație copleșitoare după atâția ani de muncă să fiu desemnat pentru cel mai important meci intercluburi din lume.

La începutul fiecărui sezon, visezi să arbitrezi o finală, iar Champions League este cea mai mare realizare posibilă. Sunt foarte mulțumit, nu doar pentru mine, ci și pentru colegii mei.

Aș dori să mulțumesc UEFA, Comisiei de Arbitri, Federației Române de Fotbal și tuturor celor care ne-au sprijinit de-a lungul timpului, în special mentorului meu, Istvan Szilagyi, și președintelui CCA, Kyros Vassaras, care a făcut o treabă fantastică în ultimii 11 ani”, a spus Kovacs, într-un interviu acordat celor de la UEFA, preluat și de frf.ro.

În acest sezon, Kovacs a arbitrat 7 partide în UCL. Acesta a fost de două ori la centru la jocurile PSG-ului și o dată la un meci al lui Inter. Duelurile din UEFA Champions League la care a fost delegat Istvan Kovacs în sezonul 2024/2025: Real Madrid – Dortmund 5-2, Inter – Arsenal 1-0, Bayern – PSG 1-0, Steaua Roșie Belgrad – PSV 2-3, Juventus – Benfica 0-2, Real Madrid – Manchester City 3-1 și Liverpool - PSG 0-1 (1-4 d.l.d.).

Istvan Kovacs e al treilea român care arbitrează o finală de Champions League, după Nicolae Rainea (1983) și Ion Crăciunescu (1995). Arbitrul în vârstă de 40 de ani a condus finala Conference League (2022) și finala Europa League (2024). Kovacs se numără printre arbitrii de pe „Bătrânul Continent” care ar putea oficia meciuri la CM 2026. Deși lista nu este definitivă, e greu de crezut că arbitrul finalei Champions League va fi lăsat pe dinafară de FIFA pentru Cupa Mondială de anul viitor.

Primește 10.900 de euro

UEFA nu a făcut publice sumele exacte pe care le primesc arbitrii care conduc meciuri în Champions League, însă potrivit GiveMeSport, în play-off-ul competiției, centralii au încasat aproximativ 6.400 de euro pentru fiecare partidă, aceeași sumă pe care au primit-o și în faza principală din UCL și care a rămas și pentru optimile de finală.

În sferturi și în semifinale, lucrurile s-au schimbat. Fiecare arbitru de centru delegat în aceste faze ale UEFA Champions League a luat 8.100 de euro/meci, iar Istvan Kovacs, ”cavalerul fluierului” trimis la finală, își va asigura un cec în valoare de 10.900 de euro. ”Deloc rău pentru o zi de muncă”, a notat sursa menționată anterior.