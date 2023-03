Tenisul feminin, plin de ură și resentimente: Aryna Sabalenka, dezvăluiri șocante

Jucătoarea belarusă de tenis Aryna Sabalenka a deplâns, marţi, faptul că a fost confruntată cu "ura" a numeroşi ucraineni din circuitul profesionist mondial de la debutul războiului din Ucraina în februarie 2022, informează AFP.

"A fost cu adevărat dur, foarte dur pentru mine, întrucât nu m-am confruntat niciodată cu atâta ură în vestiare", a relatat Sabalenka la Miami, cu ocazia turneului WTA 1.000, drept răspuns la o chestiune pe care a descris-o "tensiuni între ea şi jucătoarele ucrainene".

"Evident, pe Instagram sunt mulţi oameni care te vorbesc de rău îndată ce pierzi un meci, dar ce am trăit eu în vestiar, este ceva cu care nu m-am confruntat niciodată", a adăugat ea. "Nu ne-am bătut, dar am avut conversaţii stranii, nu cu fetele, ci cu membri ai staffurilor lor. Cu adevărat este o perioadă grea, dar acum este ceva mai bine", a afirmat campioana belarusă, care poate concura în circuitul mondial sub drapel neutru, la fel ca sportivii ruşi.

"Îmi este foarte greu să înţeleg de ce atât de multă lume mă urăşte fără niciun motiv, niciunul. Nu am făcut nimic", a insistat câştigătoarea Openului Australiei.

La Indian Wells, săptămâna trecută, ucraineanca Lesia Ţurenko a declarat forfait pentru partida cu Sabalenka, afirmând că a fost cuprinsă de "o criză de panică", după o conversaţie cu preşedintele director-general al WTA, Steve Simon, care a încercat să-i justifice de ce ruşii şi belaruşii nu sunt excluşi din circuit.