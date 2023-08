Șumudică, colaborare încheiată cu postul Digi Sport: Motivul demisiei sale

Marius Șumudică a rămas liber de contract, la finalul sezonului trecut, când a încheiat socotelile cu Al-Raed din Arabia Saudită. În acel moment, fostul atacant s-a reorientat repede și, în condițiile în care era mereu prezent prin telefon la emisiunile sportive, inclusiv când avea echipă, a bătut palma cu Digi Sport pentru un post de analist.

Doar că, din această postură inedită, Șumudică și-a dat un mare „autogol“. Pentru că „analizele“ sale au fost, în multe rânduri, niște atacuri sub centură. Declarațiile sale despre situația Rapidului, club care l-a refuzat ca antrenor, sunt elocvente în acest sens.

Și, totuși, e de lăudat faptul că Șumudică s-a trezit și a realizat că își distruge imaginea de antrenor. Drept urmare, printr-un comunicat, Șumudică a anunțat că renunță la colaborarea cu postul Digi Sport.

Ce a anunțat Marius Șumudică?

*Am decis să mă retrag din postura de analist TV! Rămân doar antrenorul Marius Șumudică! Aș vrea să anunț oficial că am luat, astăzi, decizia de a mă retrage din postura de analist TV! Pe scurt, profitând de această perioadă de pauză din punct de vedere profesional, am acceptat propunerea Digi Sport de a colabora cu ei din postura de analist TV. Mi s-a părut și mi se pare, în continuare, o experiență extrem de plăcută, mai ales că am fost coleg de platou cu oameni de mare calitate, atât din punct de vedere profesional, cât și uman. Am petrecut momente frumoase în studio și țin, în mod special, să mulțumesc postului Digi Sport pentru șansa acordată!

*Sunt un tip deschis și acest lucru îmi aduce de multe ori deservicii! Motivele pentru care am luat acestă hotărâre țin doar de caracterul și felul meu de a fi. Sunt un tip deschis, căruia îi place să spună mereu tot ceea ce vede, ce simte și ce gândește într-un anumit moment. Iar din postura de analist TV, simt că această trăsătură a mea îmi aduce numai deservicii.

*Poate chiar risc să-mi fac numai dușmani în această lume a fotbalului și acesta este ultimul lucru pe care și-l poate dori un antrenor profesionist. Am decis că este mai bine să rămân doar antrenorul Marius Șumudică.