Suma fabuloasă pe care a primit-o Octavian Bellu de la chinezi ca să le antreneze gimnastele

După Jocurile Olimpice din 2004, de la Atena, Octavian Bellu și Mariana Bitang au primit o ofertă financiară de nerefuzat din partea Federației chineze de gimnastică.

Octavian Bellu, care s-a născut la 17 februarie 1951, în Ploieşti, județul Prahova, a fost desemnat de World Records Academy cel mai de succes antrenor din lume.

A absolvit Institutul de Educaţie Fizică şi Sport, promoţia 1974, specializarea gimnastică. Fost practicant al atletismului, voleiului şi baschetului, şi-a început cariera ca profesor de educaţie fizică în localitatea Valea Călugărească (1974-1978). A devenit apoi antrenor de gimnastică la Clubul Sportiv „Petrolul” din Ploieşti (1978-1981), potrivit Enciclopediei Educaţiei Fizice şi Sportului din România.

Palmares impresionant

Antrenor federal din 1981, Octavian Bellu a fost antrenor coordonator al lotului de gimnastică din 1990. Bellu a condus echipa României la ultimele şase Olimpiade, iar rezultatele obţinute la JO, plus cele de la campionatele Mondiale şi cele Europene.

Are în palmares 16 medalii olimpice de aur şi un total de 305 la Campionatele Mondiale, Campionatele Europene şi la Jocurile Olimpice.

Cea mai mare ofertă financiară pe care a primit-o, de a pleca împreună cu Mariana Bitang, să antreneze în străinătate, a fost de un milion de dolari. Aceasta a venit din partea federației chineze, conform Pro Sport.

Scandalurile de la Deva

În ciuda faptului că, sub îndrumarea celor doi gimnastele au obținut medalie după medalie, după mulți ani, mai multe scandaluri i-au avut în prim plan. Octavian Bellu şi antrenoarea Mariana Bitang au fost acuzaţi că au bătut şi jignit gimnastele la centrul de la Deva. „Torţionari, nişte gunoaie bipede care au întreţinut ani de zile Auschwitz-ul de la lotul feminin”, a răbufnit în urmă cu mai mulți ani Silvana Peng, mama gimnastei Asiana Peng.

Și Maria Olaru a povestit în volumul biografic „Preţul aurului. Sinceritate incomodă”, despre umilinţele la care erau supuse gimnastele.

„Aşa cum am mai precizat, rulajul de gimnaste perindate pe la lot era extrem de mare. Unele nu făceau faţă rigorilor, altele se accidentau ori se săturau să se tot «rupă» acolo. Lotul era ca un malaxor sau ca o moară care macină continuu. Miercuri, pe 19 ianuarie 1994, eram încă la lot. Am plecat la sală. M am încălzit: am început cu bârna, am mers destul de binişor. La sol, nu prea. A ţipat d l Forminte la mine. La început de sol m a întrebat dacă am vreo problemă, i am zis călcâiul şi pulpa, a zis că îmi trece. Deşi mă dor mai multe, nu am la cine să spun: mă doare capul câteodată, călcâiele şi pulpele. La paralele am mers prost, a ţipat iar la mine Forminte, însă nu am ce să fac, asta e viaţa. La forţă mi-a venit să plâng, dar nu am plâns. Mi a tras o palmă d l Bellu şi a început să mă doară maxilarul”, scrie Maria în carte, conform cotidianului „Gazeta Sporturilor”.