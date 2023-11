Ștefan Lătescu, mare victorie la Glory. Românul va lupta pentru titlul mondial în kickboxing VIDEO

Românul Ştefan Lătescu a reuşit o victorie extrem de importantă în Glory, cea mai importantă gală de kickboxing din lume. Luptătorul ieşean a dat de pământ cu marocanul Ibrahim El Bouni, numărul trei mondial, după un început ezitant de meci.

Înfruntarea a avut loc sâmbătă seara, pe data de 4 noiembrie 2023. Ştefan Lătescu, supranumit Golden Boy („Băiatul de aur“ - engl.), a fost cotat cu şanse mici în faţa luptătorului de 30 de ani, cu un palmares important.

Glory este cea mai importantă gală de contact din lume, iar maroncanul Ibrahim El Bouni este numărul 3 la nivel mondial.

El Bouni a reuşit să îl enerveze pe Lătescu

Lătescu, în vârstă de 21 de ani, a avut parte de un început dificil de meci. El Bouni a reuşit să trimită o direct de dreapta care l-a zdruncinat serios pe elevul antrenorului Mihai Constantin. Cu toate acestea, Ştefan Lătescu s-a redresat rapid şi a reuşit, tot în prima repriză, să îl trimită la podea pe marocan. A doua repriză i-a aparţinut clar ieşeanului, care s-a impus prin knockout tehnic.

,,A fost un meci cu surprize, un meci greu împotriva unui luptător puternic, numărul 3 mondial. Îl respect pe El Bouni, am oferit un meci bun şi mă bucur că am putut aduce o victorie atât de mare pentru echipa mea, pentru românii care mă susţin necondiţionat. A fost o surpriză la început de meci, dar m-am redresat şi am revenit cu totul în meci, mai ales cu inima. Când mă enervez, uit cam de toate. Vreau să le mulţumesc celor care sunt alături de mine. Hai, România!”, a precizat Ştefan Lătescu după victoria din Olanda.

Lătescu vrea titlul mondial

Imediat după meciul spectaculos din Olanda, disputat pe o arenă de 34.000 de locuri, antrenorul Mihai Constantin a vorbit despre performanţa reuşită dar şi despre obiectivele pe care le setează pentru viitor.

La vârsta de doar 21 de ani, Ştefan Lătescu are deja în palmares victorii importante, contra unor nume grele. După victoria obţinută în faţa marocanului El Bouni, Ştefan Lătescu şi staff-ul său speră că el va obţine şansa de a lupta, anul viitor, pentru titlul mondial.

„La începutul primei reprize, Ştefan a încercat să execute un LowKick cu dreptul, s-a lăsat puţin pe o parte, iar acolo a fost prins cu directa de dreapta. Nu a fost o lovitură care să-I creeze probleme, a fost o simplă dezechilibrare. S-a enervat foarte tare, a fost un duş rece, l-a pus o dată pe El Bouni jos, iar în repriza a doua l-a mai pus de trei ori şi arbitrul a oprit meciul. Pentru cei care nu ştiu, am fost aduşi acolo ca mielul la tăiat, toată lumea se aştepta ca El Bouni să câştige, noi eram tăcuţi. Când am intrat în vestiar, ceilalţi antrenori nu credeau că l-am putut bate pe El Bouni. Astfel, El Bouni putea să aibă dreptul să lupte pentru centură, dar acest drept ne revine acum nouă. La anul avem marea şansă să luptăm pentru titlul mondial. Îl felicit pe Ştefan, mă face mândru la fiecare meci!”, a precizat antrenorul Mihai Constantin.