Ștefan Lătescu, kickboxer român în Glory. Este neînfrânt și ajunge în arenă cu idolii săi VIDEO

Campionul român de kickboxing Ștefan Lătescu, luptător ce reprezintă Scorpions Iași, își va face debutul în Glory, cea mai importantă competiție de profil din lume, sâmbătă, 9 septembrie 2023.

Luptătorul Ștefan Lătescu pregătit de antrenorul Mihai Constantin îl va întâlni pe colosul Pascal Toure, la categoria 95 kg.

Lătescu, în vârstă de doar 21 de ani, este pe val după victoriile din Japonia, în celebra promoție K1. Acolo, el are trei meciuri, toate câștigate înainte de limită. Totodată, luptătorul de la Scorpions Iași are o serie fantastică de opt victorii în ultimele opt meciuri, șase dintre ele prin KO.

Adversarul de pe 9 septembrie 2023, Pascal Toure, are 15 victorii și șapte înfrângeri la profesioniști și vine după un meci cu actualul campion din Glory, rusul Vakhitov, pierdut la decizie, după trei reprize extrem de disputate.

Ștefan Lătescu, în formă maximă înainte de Glory

Luptătorul ieșean a vorbit pentru „Adevărul“ chiar înainte de plecarea în Franța și a transmis gândurile pe care le are înainte de lupta ce îi poate încununa toată munca de până acum.

„Sunt în formă maximă, iar pregătirea pe care am făcut-o a mers foarte bine. Am avut parte de trei cantonamente, am mers și la Bogdan Dinu, care m-a ajutat foarte mult cu pregătirea și îi mulțumesc pe această cale. Acum sunt în drum spre aeroport și tot ce îmi doresc este să aduc o victorie mare pentru România, să reușesc să urc pe cea mai înaltă treaptă. După cele trei victorii din Japonia, debutul în Glory este momentul în care trebuie să confirm încă o dată nivelul la care mă aflu. Pascal Toure este un adversar puternic, a luptat cu campionul Glory și a făcut un meci bun, de trei reprize, ceea ce înseamnă enorm. Mă bucur să primesc șansa de a lupta cu el și șansa de a deveni numărul unu“, a precizat luptătorul Ștefan Lătescu.

La 21 de ani, Ștefan Lătescu se poate mândri cu performanțe incredibile

Luptătorul ieșean Ștefan Lătescu este primul român care a luptat într-o gală K1 în Japonia, după Cătălin Moroșanu în 2012. Acesta a participat până acum la trei astfel de gale, învingând în toate partidele prin KO. Ștefan a înregistrat în gala K1 din Japonia și succesul răsunător în fața campionului mondial Mahmoud Sattari.

Ștefan Lătescu, născut pe 25 decembrie 2001, este un kickboxer, boxer profesionist și fost practicant de Muay Thai și Kempo. Fost amator în două sporturi, până la vârsta de 21 ani, Ștefan a susținut peste 150 de meciuri la box si kickboxing amator, fiind cel mai tânăr campion senior la categoria grea din istoria boxului amator al României. Până în prezent, nu a pierdut nici o luptă la nivel național în box, fiind încă neînvins de nici un adversar.

În România, Ștefan luptă în circuitul Dynamite Fighting Show, iar pe data de 9 septembrie va debuta în circuitul internațional Glory Kickboxing.

Antrenorul Mihai Constantin, care l-a pregătit și format pe Ștefan Lătescu, are și el emoții, dar și așteptări mari la debutul în Glory.

„Va fi un meci greu, este un moment foarte important pentru noi, mai ales că adversarul va lupta acasă. Ne-am fi dorit ca românii să poată achiziționa bilete, dar până ne-am organizat, cei de la Glory au anunțat că este sold out și ne-am trezit că nu mai există bilete. Dacă Ștefan reușește victoria, va fi cea mai mare performanță din România, ceva ieșit din comun la doar 21 de ani. Ștefan îl avea ca idol pe Badr Hari, iar acum a ajuns să lupte în aceeași gală cu el. În acest moment sunt foarte mulțumit, simt că este momentul care însumează toată munca noastră, este rezultatul tuturor sacrificiile pe care le-am făcut până acum. Gala va fi transmisă în 118 țări, deci vom fi văzuți peste tot în lume", a spus antrenorul Mihai Constantin.