Simona Halep, reacție la comunicatul ITF, prin avocatul ei. Confuzie sau nu între federație și agenția de integritate

La scurt timp de la apariția declarațiilor de joi ale Simonei Halep, ITF a reacționat și a transmis că nu are nicio implicare în acest caz și că ITIA, Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului, gestionează această speță.

Mai multe publicații internaționale au scris că Simona Halep ar fi confundat ITF cu ITIA, dar avocatul româncei, Howard Jacobs, a venit cu lămuriri. ”Nu există nicio diferență vizibilă în modul în care sunt tratate cazurile anti-doping, deoarece ITIA a preluat de la ITF aceiași avocați care judecă cazurile!

Toate documentele sunt depuse prin același portal online, este exact același grup de judecători, iar procesele sunt administrate exact de aceeași agenție – Sport Resolutions – care și în ziua de astăzi precizează pe site-ul său că procesele anti-doping din tenis sunt decise de Tribunalul Independent ITF”, a declarat Howard Jacobs, citat de Eurosport.

ITF i-a refuzat ridicarea suspendării

După 7 luni absență din spațiul public, Simona Halep a acordat un interviu pentru platforma Tennis Majors, în care a vorbit despre situația sa.

”ITF a cerut ca audierea din 24 martie să fie anulată. Nu am fost de acord, deoarece regula spune că un jucător care este suspendat provizoriu are dreptul să fie audiat de urgenţă. Totul durează prea mult. Am cerut ITF să îmi fie ridicată suspendarea pentru a putea juca şi am fost refuzată.

ITF susține că nu are nicio implicare

O contaminare este când cineva ia un supliment autorizat, iar compania care vinde respectivul produs a făcut o greșeală și acolo este o cantitate foarte mică a unei substanțe interzise, care nu ar trebui să fie”, a declarat Simona Halep, pentru ca ITF, condusă de David Haggerty, americanul care a avut mai multe conflicte cu românii, să răspundă:

„ITF nu a avut nicio implicare în gestionarea acestui caz, deoarece Programul anti-doping este gestionat și pus în aplicare de Agenția Internațională de Integritate a Tenisului (ITIA) în numele ATP, WTA, ITF și a turneelor de Grand Slam”.