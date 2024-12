Se pune la cale o revenire de senzație în fotbalul românesc

Abandonat în fotbalul arab de antrenorul Cosmin Contra (48 de ani), care și-a dat demisia de la formația Damac, mijlocașul Nicolae Stanciu (31 de ani), căpitanul naționalei, s-ar putea întoarce în România de la vară.

Gigi Becali (66 de ani), finanțatorul de la FCSB, a anunțat că Stanciu .

Stanciu s-ar întoarce la formația de la care a plecat în fotbalul vestic. „El știe ce vrea.. când este să vină, oricum vine la noi. Nu se duce în altă parte niciodată, are bani, are tot ce-i trebuie. Dacă e să vină, vine la noi. Are contract acum, după șase luni o să vină la noi, din vară”, a spus Gigi Becali.

Nicolae Stanciu a evoluat pentru FCSB în perioada 2011-2016. A fost vândut la Anderlecht cu 9,8 milioane de euro, fiind cea mai scumpă investiție din istoria clubului belgian.

FC Vaslui, FCSB, Sparta Praga, Al Ahli, Slavia Praga, Wuhan Three Towns și Damac sunt celelalte echipe pentru care a evoluat Stanciu de-a lungul carierei. În prima ligă in China a devenit campion.