Scuzele lui Marius Șumudică, după ce Dan Șucu i-a spus că nu-i place ca Rapid să fie dominată

Rapid a remizat 1-1 cu Petrolul, în Giulești și a ratat o ouă șansă de a urca între primele 6 echipe ale campionatului. Marius Șumudică a ținut să se justifice în fața patronului Dan Șucu, care și-a exprimat dorința de a nu mai vedea gruparea vișinie dominată de adversari.

Rapid a deschis scorul în minutul 54, după un autogol al lui Dumitriu, însă Petrolul a egalat după reușita lui Tudorie (62). ”Patronul nu-și dorește ca echipa să fie dominată. Noi reușim în ultimul timp, dar nu pot să transform peste noapte o echipă care a fost obișnuită să joace contraatac într-o echipă care domină, e greu.

Când echipele adverse cedează terenul, încă nu avem soluții și relații de joc. Am încercat să stabilizez un prim 11, sunt și momente din astea când nu putem să-i desfacem. Îmi pare rău că am avut 1-0 și nu am știut să gestionăm”, a spus Marius Șumudică, potrivit DigiSport.

Rapid, în așteptarea victoriilor

Antrenorul Rapidului vede și partea plină a paharului în jocul formației sale. ”E adevărat că îmi doream foarte mult să câștig. Am întâlnit o echipă care joacă împreună de foarte mult timp, au venit cu lecția învățată. Sunt echipe din play-off care pierd cu echipele mici, noi n-am pierdut. Orice punct e binevenit. Cu siguranță vor veni și victoriile.

Dacă luam în calcul doar rezultatele din ultimele 5 etape eram pe primul loc. Mergem la Sepsi să ne batem, să câștigăm dacă putem. Multe echipe bune suferă și ele. Important e să nu pierzi și să câștigi cu echipele din subsolul clasamentului. Eu îmi doresc să domin echipele adverse”, a mai spus Șumudică.