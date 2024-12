Salariul pe care i-l făcuse Gigi Becali lui Helmut Duckadam la FCSB

Helmult Duckadam, decedat ieri la vârsta de 65 de ani, n-a rezistat prea mult în același loc alături de Gigi Becali, 66 de ani,

Helmuth Duckadam, marele portar al Stelei, a încetat din viață luni, 2 decembrie, la vârsta de 65 de ani.

Trupul neînsuflețit al legendei roș-albastre va fi depus astăzi la sectorul VIP al Arenei Naționale. Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a povestit cum a decurs de-a lungul timpului colaborarea dintre ei și cum anume s-a rupt totul, după ce „eroul de la Sevilla” nu ar fi acceptat să îi fie micșorat salariul.

„Am colaborat cu el mult, am vrut să-l ajut, a fost un om de valoare, a avut niște probleme financiare și am vrut să-l ajut. Într-un fel mă bucur că l-am ajutat, pentru că el era un om de mare caracter.

După aia ne-am despărțit, eu i-am mai micșorat din salariu, avea 2.500 (n.r. euro) cam așa, pe lună, era președinte onorific. Am vrut să-i fac 1.500, n-a vrut, a plecat.

A fost omul care tot timpul a spus lucrurilor pe nume... avea o demnitate, nu era un om alunecos. A zis mereu că FCSB e Steaua, este continuatoarea.

Nu mai spunea la un moment dat că era Steaua, pentru că îi era jenă de cei de la Clubul Sportiv al Armatei”, a spus Gigi Becali la GSP Live Special, după meciul Oțelul - FCSB, 1-4.

Helmut Duckadam a declarat apoi că FCSB e Steaua.