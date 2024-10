Foto Ronaldo vinde ceasuri pentru oameni putred de bogați: modelul cel mai ieftin are un preț „obscen“

Când banii sunt prea mulți și, pur și simplu, n-ai ce face cu ei, începi să-i cheltuiești pe „jucării“ cu niște prețuri exorbitante. Și, pentru ca bogații planetei să aibă ce-și cumpăra, s-au inventat mașinile de lux, ceasurile de lux și hainele de firmă. De multe ori, în ediții limitate, astfel încât prețul exagerat de mare să fie și mai atractiv.

Pe această piață a accesoriilor de lux tocmai și-a făcut intrarea Cristiano Ronaldo (39 de ani). Chiar dacă e încă fotbalist activ, om de bază atât la Al-Nassr Riad (Arabia Saudită) și în naționala Portugaliei, Ronaldo își dezvoltă, în paralel cu cariera sportivă, și afacerile personale. După investițiile sale în domeniul hotelier, de pildă, el tocmai și-a lansat colecția de ceasuri de lux, în parteneriat cu compania americană de bijuterii Jacob & Co.

Colecția se numește „Jacob & Co x CR7 Epic X“ și include două modele: Flight of CR7 și Heart of CR7. Cu aur de 18 karate și diamante, cel mai ieftin ceas din această colecție costă „doar“ 28.000 de dolari. Apoi, prețurile cresc, treptat, și variază de la 56.000 de dolari și ajung și la 117.000!

Firma americană a anunțat deja lansarea colecției pe site-ul oficial, iar prezentarea poate fi văzută aici.