România, zero barat la Europeanul de handbal: Naționala a ajuns într-o situație dureroasă

Tricolorele au trecut de prima fază a grupelor Euro 2022, însă cifrele plasează naționala pe ultimul loc în ierarhia celor 12 echipe rămase în competiție, cu zero puncte și cu cel mai slab golaveraj (-15).

România, blocată la borna zero. Cam așa au arătat ultimele turnee finale pentru naționala feminină de handbal, care se târăște în Grupele Principale și cam atât.

Statistica vorbește de la sine: la trei din ultimele patru competiții majore, România a ieșit din prima fază a grupelor cu zero puncte. Iată bilanțul:

*Mondialul din 2019: 0 puncte

*Euro 2020: 0 puncte

*Mondialul din 2021: 2 puncte

*Euro 2022: 0 puncte

S-a ajuns la această situație, deoarece n-am fost în stare să învingem nicio echipă din fața noastră în ierarhia finală din prima fază a grupelor! Mereu am bătut naționalele de pe ultimul loc și cum rezultatele cu ultimele clasate nu sunt luate în considerare în Grupele Principale, fetele au mers acolo cu 0 puncte. Cu o singură excepție, în ultimii ani, la Mondialul din 2021. Acolo, într-adevăr, am abordat Grupele Principale cu 2 puncte datorită victoriei cu Kazahstan, în condițiile în care Iranul a ocupat ultimul loc în seria care a inclus și Norvegia (în fața căreia am cedat la 11 goluri diferență: 22-33!).

Și locul 10 pare departe acum

Revenind la actuala ediție a Campionatului European, găzduită de Slovenia, Muntenegru și Macedonia de Nord, fetele și-au asigurat prezența între primele 12 echipe ale turneului. Macedonia de Nord, Serbia, Elveția și Polonia, ultimele clasate din prima fază a grupelor, au părăsit deja competiția.

Pentru România urmează cele trei întâlniri cu Spania, Muntenegru și Germania. Și dacă am câștiga toate aceste partide – pare un scenariu SF, în acest moment! – am acumula 6 puncte. Și cum primele două clasate din seria noastră, Franța și Muntenegru, au venit cu maxim de puncte, 4, în această fază a competiției, e clar că România are șanse minime de a prinde primele două locuri. Adică, cele care duc în semifinale.

Oricum, în momentul plecării spre Skopje, obiectivul fixat de federație a fost... locul 10! Din păcate, după principiul „Puțin îți propui, puțin obții“ și îndepliniarea acestui obiectiv e greu acum. Practic, pentru a termina între primele zece echipe de la Euro 2022, România trebuie să învingă măcar într-un meci din următoarele trei și să evite locul 6, cel pe care se află acum, în Grupa Principală II.

Euro 2022, Grupele Principale

Grupa I

1. Norvegia 2 2 0 0 64-45 4

2. Suedia 2 1 0 1 56-47 2

3. Danemarca 2 1 0 1 51-51 2

4. Croația 2 1 0 1 44-50 2

5. Slovenia 2 1 0 1 50-59 2

6. Ungaria 2 0 0 2 40-53 0

Grupa a II-a

1. Franța 2 2 0 0 61-45 4

2. Muntenegru 2 2 0 0 59-48 4

3. Olanda 2 1 0 1 53-54 2

4. Spania 2 1 0 1 46-51 2

5. Germania 2 0 0 2 46-52 0

6. România 2 0 0 2 49-64 0

*Primele două clasate din fiecare serie vor merge în semifinale. Ocupantele locurilor 3 se vor înfrunta în meciul pentru locul 5.

Programul tricolorelor

*Vineri (ora 21.30): România – Spania

*15 noiembrie (ora 19.00): România – Muntenegru

*16 noiembrie (ora 16.30): România – Germania

Meciurile sunt transmise de Digi Sport, Orange Sport și Prima Sport.

Partidele tricolorelor se vor juca, în continuare, la „Boris Trajkovski Sports Center“ (Skopje, Macedonia de Nord).

Lotul convocat de selecționerul Florentin Pera

*Portari: Diana Ciucă (Rapid), Iulia Dumanska (Gloria Bistriţa), Daciana Hosu (Râmnicu Vâlcea);

*Interi stânga: Cristina Neagu (CSM Bucureşti), Bianca Bazaliu (Gloria Bistriţa), Diana Lixandroiu (CSM Slatina), Sorina Grozav (Rapid);

*Centri: Laura Pristăviţă (Gloria Bistriţa), Eliza Buceschi (Rapid);

*Extreme dreapta: Alexandra Badea (Rapid), Sonia Seraficeanu (Gloria Bistriţa), Mihaela Mihai (CSM Bucureşti);

*Extreme stânga: Nicoleta Dincă (Gloria Bistriţa), Alexandra Dindiligan (CSM Bucureşti), Corina Lupei (Râmnicu Vâlcea);

*Pivoţi: Crina Pintea (CSM Bucureşti), Lorena Ostase (Rapid), Andreea Ţîrle (Minaur Baia Mare).

*Stafful tehnic: Florentin Pera (principal), Bogdan Burcea (secund), Ildiko Barbu Kerekes (antrenor cu portari).