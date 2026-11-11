România vrea să devină lider european în esports. Campionul mondial Răzvan Puiu, exemplul de urmat

România are șansa de a deveni una dintre forțele europene ale sporturilor electronice, dar performanțele individuale trebuie susținute prin competiții puternice, reguli clare și investiții în pregătirea noilor generații. Este mesajul transmis de Adrian Florian Socaciu, președintele Institutului Sportiv Român, într-un interviu acordat News.ro.

Răzvan „RvPLegend” Puiu după câștigarea titlului Foto: Facebook

Răzvan „RvPLegend” Puiu

Un exemplu este Răzvan „RvPLegend” Puiu, câștigătorul FC Pro World Championship, la Paris, unde a obținut și un premiu de 250.000 de dolari. Succesul său a venit după două sezoane consecutive în care s-a impus în eSuperliga, competiția românească de fotbal virtual.

„Campionii ne arată destinaţia. Responsabilitatea noastră este să construim autostrăzile viitorului, pe care să poată avansa generaţiile următoare”, a declarat Socaciu pentru News.ro.

Adrian Socaciu Foto: Facebook

Fotbalul românesc, implicat în dezvoltarea esports

Legătura cu „sportul rege” devine tot mai puternică. În sezonul 2026 al eSuperligii au fost reprezentate toate cele 16 cluburi din Superliga României, iar competiția este conectată la circuitul internațional EA Sports FC.

În viziunea sa, performanța unui singur jucător nu trebuie să rămână un succes izolat. În jurul campionilor pot apărea antrenori specializați, analiști, organizatori de turnee și echipe de producție, exact cum se întâmplă în sportul de performanță. Astfel, un trofeu internațional ar putea produce efecte pe termen lung.

Pentru consolidarea domeniului, Socaciu susține recunoașterea legislativă a esports-ului, astfel încât jucătorii să beneficieze de protecție contractuală, iar organizatorii și investitorii să aibă responsabilități bine definite. „O lege bună creează încredere. Iar încrederea este infrastructura pe care se construiesc investiţiile şi performanţa durabilă”, a precizat el pentru News.ro.

Esports, o oportunitate pentru tinerii români

Dincolo de competiții și premii, miza este și formarea tinerilor. Socaciu consideră că pregătirea pentru esports presupune disciplină, strategie și coordonare, dar atrage atenția că educația, sănătatea și echilibrul trebuie să rămână prioritare.

Industria românească de dezvoltare a jocurilor video, distinctă de esports, a generat aproximativ 341 de milioane de euro în 2025, potrivit cifrelor RGDA citate în interviu.

Printre planurile prezentate se află un proiect pilot internațional, „Esports Diplomacy”, care ar reuni organizații, antrenori și jucători din mai multe țări în stagii de pregătire, meciuri de verificare și schimburi de experiență.

Rezultatele proiectului ar urma să fie măsurate prin numărul de parteneriate încheiate, oportunitățile oferite jucătorilor și colaborările care continuă după finalizarea programului. „Vreau să văd România devenind un loc în care Europa vine să concureze, să colaboreze şi să înveţe din experienţa noastră”, a mai afirmat Socaciu în interviul pentru News.ro.