România, tot mai firavă. Cea mai îngrijorătoare situație de la Australian Open din ultimii 15 ani

Ana Bogdan, Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea sunt cele trei românce acceptate direct pe tabloul principal de la Australian Open, grație clasamentului. Încă trei jucătoare au încercat să ajungă în turul I la Melbourne trecând de calificări, dar Irina Bara, Andreea Mitu și Miriam Bulgaru au pierdut în fața unor adversare aflate în jurul locului 200 mondial.

Astfel am ajuns să repetăm o situație pe care am mai întâlnit-o abia în 2009, ultimul an în care am avut doar trei jucătoare pe tabloul principal la Antipozi. Iar mai rău am stat doar în 2007, când doar o reprezentantă a noastră a luat startul în concursul de Mare Șlem, iar în 2006 nu a fost niciuna.

Într-un turneu în care nu a rupt gura târgului mai niciodată, cu excepția finalei jucate de Simona Halep în 2018 și a semifinalei din 2020, România avea măcar mândria de a se prezenta cu o mulțime de jucătoare la start, din care măcar una să treacă de tururile inaugurale. Acum, nu am mai rămas nici măcar cu atât, lucru care arată că suntem din ce în ce mai firavi în tenisul feminin mondial.

Două retrageri și o suspendare

E adevărat, două dintre reprezentantele noastre s-au retras din cauza unor accidentări, Irina Begu (111 WTA) și Gabriela Ruse (140 WTA), în timp ce Simona Halep este suspendată până în 2026 din circuit, asta până ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv îi va modifica (sau nu) pedeapsa dictată de ITIA pentru dopaj.

În ultimii 15 ani, 14 jucătoare din România au ajuns pe tabloul principal la Australian Open. Cea mai bună performanță din istorie este finala atinsă de Halep în 2018 și semifinalele din 2020. Până la ea, cele mai bune rezultate le aveau Virginia Ruzici și Irina Spârlea – „sferturi” în 1980, respectiv 1997. Mai avem 5 optimi de finală atinse între 2009 și 2023: două Halep, două Cîrstea și una Begu.

Ana Bogdan, prima intrată, prima înfrântă

La ediția actuală, după ce că am avut, una a spus deja adio turneului încă din prima zi. Ana Bogdan a fost eliminată în turul 1 de la Australian Open 2024 de cehoaica Brenda Fruhvirtova (110 WTA), cu scorul de 6-2, 4-6, 3-6. Jucătoarea română de 31 de ani, aflată pe locul 66 WTA, se află într-o secetă prelungită la turneul de la Antipozi, ea nebătând pe nimeni de şase sezoane încoace.

După eliminarea de la Melbourne în fața unei puștoiace de numai 16 ani, Ana Bogdan a declarat pentru Eurosport că nu e supărată și că privește cu optimism viitorul. „A fost un meci intens, un meci care s-a jucat. Și ea a jucat foarte bine. Eu vin după o pauză destul de lungă, după o recuperare, așa că nu am de ce să fiu foarte supărată, ci din contră, să fiu motivată să lucrez mult mai mult pentru că am de muncă. La asta mă gândesc în primul rând, să lucrez din punct de vedere fizic. Sunt optimistă și pozitivă pentru tot ce urmează în anul ăsta”, a spus Ana Bogdan. Prahoveanca va fi premiată de organizatori cu un cec de 80.000 de euro și va adăuga 10 puncte în clasamentul WTA.

Prezența românească la Australian Open în ultimii 15 ani

2024 - 3: Cîrstea, Bogdan, Cristian

2023 - 5: Begu, Bogdan, Cristian, Cîrstea, Țig

2022 - 6: Halep, Cîrstea, Ruse, Cristian, Begu, Bara

2021 - 6: Halep, Cîrstea, Bogdan, Buzărnescu, Țig, Begu

2020 - 4: Halep, Cîrstea, Niculescu, Begu

2019 - 6: Halep, Begu, Buzărnescu, Bogdan, Niculescu, Cîrstea

2018 - 6: Halep (finală), Bogdan, Cîrstea, Begu, Niculescu, Buzărnescu

2017 - 6: Cîrstea, Begu, Halep, Țig, Niculescu, Bogdan

2016 - 5: Niculescu, Dulgheru, Begu, Mitu, Halep

2015 - 5: Halep, Begu, Dulgheru, Niculescu, Cîrstea

2014 - 5: Halep, Niculescu, Cadanțu, Cîrstea, Begu

2013 - 6: Cîrstea, Begu, Niculescu, Gallovits, Halep, Cadanțu

2012 - 6: Niculescu, Cîrstea, Halep, Dulgheru, Cadanțu, Begu

2011 - 5: Niculescu, Halep, Cîrstea, Gallovits, Dulgheru

2010 - 5: Cîrstea, Dulgheru, Gallovits, Niculescu, Olaru

2009 - 3: Niculescu, Gallovits, Cîrstea

Româncele, în turul 1

Ana Bogdan - Brenda Fruhvirtova 6-2, 4-6, 3-6

Jaqueline Cristian - Katerina Siniakova, luni, ora 5.00

Sorana Cîrstea - Yafan Wang, marți