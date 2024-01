Ana Bogdan, prima reacție după ce a fost bătută la Australian Open de o puștoaică de 16 ani

Ana Bogdan a fost eliminată în turul 1 de la Australian Open 2024 de cehoaica Brenda Fruhvirtova (16 ani, 110 WTA), 6-2, 4-6, 3-6. Jucătoarea româncă de 31 de ani, aflată pe locul 66 WTA, se află într-o secetă prelungită la turneul de la Antipozi, ea nebătând pe nimeni de 6 sezoane încoace.

După eliminarea de la Australian Open, Ana Bogdan a declarat pentru Eurosport că nu e supărată și că privește cu optimism viitorul. „A fost un meci intens, un meci care s-a jucat. Și ea a jucat foarte bine. Eu vin după o pauză destul de lungă, după o recuperare, așa că nu am de ce să fiu foarte supărată, ci din contră, să fiu motivată să lucrez mult mai mult pentru că am de muncă.

Optimistă pentru ce urmează

La asta mă gândesc în primul rând, să lucrez din punct de vedere fizic. Sunt optimistă și pozitivă pentru tot ce urmează în anul ăsta. Am o echipă bună cu care lucrez, e în sfârșit echipa pe care mi-am dorit-o și la care am visat de foarte multă vreme, așa că e un nou început pentru mine și chiar sunt bucuroasă și recunoscătoare că pot să-i am pe acești oameni alături”, a spus Ana Bogdan.

Prahoveanca va fi premiată de organizatori cu un cec de 80.000 de euro și va adăuga 10 puncte în clasamentul WTA. România mai are acum două reprezentante la Australian Open: Sorana Cîrstea (26 WTA, 33 de ani), care va juca marți cu Yafan Wang (97 WTA, 29 de ani) și Jaqueline Cristian (84 WTA, 26 de ani), care o va întâlni luni pe Katerina Siniakova (49 WTA, 27 de ani).