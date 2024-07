România, preocupare zero pentru sănătate: cum perseverăm într-o prostie din rațiuni economice ANALIZĂ

Superliga românească a pornit la drum când, în fotbalul mare, Euro 2024 abia s-a încheiat și, drept urmare, principalele campionate ale Europei vor începe de la a doua jumătate a lunii august.

Noi însă, având echipe care intră în competițiile UEFA alături de țări precum San Marino și Malta, suntem nevoiți să dăm drumul la fotbalul intern, când alții nici n-au început vacanța. Iar această situație devine una cu adevărat problematică, atunci când vedem că afară se înregistrează niște temperaturi-record. Și e greu și să stai pe loc, sub soare, darămite să faci efort fizic intens. Din păcate, în ceea ce privește programarea meciurilor din Superliga noastră, deciziile se iau pe rațiuni strict economice, de niște oameni care, cel mai probabil, sunt „paraleli“ cu practicarea sportului! Numai așa s-ar explica faptul că, în prima etapă, am avut partidele Farul Constanța – Unirea Slobozia și Sepsi – Poli Iași la care primul fluier s-a auzit la 18.30, respectiv 17.00!

Vorbim despre niște ore la care temperatura se apropia de 40 de grade Celsius! Iată ce scrie site-ul sfatulmedicului.ro despre posibile probleme ale practicării sportului pe caniculă:

*Epuizarea termică poate duce până la stări de leşin, greaţă, ameţeală, transpiraţie în exces.

*Accident vascular cerebral, provocat de umiditatea din aer şi de răcirea organismului prin transpiraţie.

Perseverăm într-o prostie

Nu e prima dată când Superliga noastră pune viața și sănătatea fotbaliștilor în pericol, programând meciuri la niște ore inumane din cauza temperaturii.

Din păcate, perseverăm în această prostie, fiindcă televiziunile deținătoare de drepturi dictează. Cu orice preț! Și aceste televiziuni vor ca etapa să se joace de vineri până luni, fără ca două partide să fie suprapuse. De aceea, echipele mai puțin atractive din punct de vedere mediatic, precum Poli Iași, Sepsi, Botoșani sau Gloria Buzău, sunt sacrificate, mai ales când au meciuri între ele. Și partidele lor sunt programate în prima parte a zilei, astfel încât formațiile aducătoare de rating-uri mari să joace seara, în prime-time. Cum s-a întâmplat, de pildă, cu FCSB. Care în prima rundă a întâlnit Universitatea Cluj, sâmbătă, de la ora 22.00! Chiar și așa, din cauza căldurii insuportabile, doar vreo 10.000 de oameni s-au aflat în tribune. Dar jucătorii celor două formații au fost scutiți de calvarul de a evolua sub soare, având de suportat doar temperatura ridicată, de peste 30 de grade Celsius.

Gândire primitivă, expusă la TV

Acum doi ani, când s-a cerut ca, în toiul verii, meciurile din Superliga noastră să se joace seara, de la aceeași oră, un moderator TV a trecut la amenințări: „Dacă punem două meciuri în acelaşi timp, atunci înjumătăţim şi banii din drepturile TV”.

Această gândire primitivă denotă că, în România, preocuparea pentru sănătatea sportivului, actorul principal în spectacolul de pe teren, e inexistentă. La ora actuală, ce-i drept. Pentru că, în mod cert, vom lua măsuri abia după ce se va produce o nenorocire pe un stadion al țării.

Totuși, în dialog cu „Fanatik”, Emilian Hulubei, omul care conduce Asociația Fotbaliștilor Amatori și Nonamatori din România (AFAN), a anunțat că se dorește schimbarea programului încă de săptămâna viitoare.

„E și dorința jucătorilor. Ei s-au plâns că e foarte cald. E mai bine să evităm acest val de caniculă. După ora 20.00 e mai OK, chiar dacă și la această oră e foarte cald. Măcar nu e soare și e altceva. Sâmbătă, la ora meciului UTA – Rapid erau 39 de grade Celsius, dar la nivelul gazonului erau 42 de grade. E cel mai bine să fie evitat astfel de situații, să nu apară probleme. Am avut destui jucători care au murit pe teren, nu doar Ekeng și Hîldan“, a spus Emilian Hulubei. Acesta s-a referit apoi la demersul AFAN: „Am trimis pe 12 iulie solicitarea și sper că o să fie mutate toate meciurile, începând din etapa a doua. Sunt sigur că o să le mute“.

Ușor de zis, greu de făcut, când avem de-a face cu România, zisă și Absurdistan. La ora redactării acestui articol, pe site-ul Ligii Profesioniste de Fotbal, lpf.ro, programul etapei a doua avea numai puțin de patru partide, programate toate de la ora 18.30, pe o căldură sufocantă: Poli Iași – Botoșani (19 iulie), Universitatea Craiova – UTA (20 iulie), Universitatea Cluj – Hermannstadt (21 iulie) și Gloria Buzău – Sepsi (22 iulie).