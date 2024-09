România, reclamată de japonezii de la Toyota la Comitetul Internațional Olimpic: povestea unei trădări

Drumul spre iad e pavat cu intenții bune! Cam așa se poate rezuma povestea premierii sportivilor români, de către Fundația Țiriac, cu mașini electrice, de la 20.000 la 53.000 de euro. Problema e că această acțiune s-a desfășurat cu participarea șefilor Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR), deși partenerul acestui for e Toyota. Iar mașinile dăruite de Fundația Țiriac au fost... Hyundai!

De aici, s-a și născut un scandal uriaș despre care a scris, pe larg, astăzi golazo.ro, sub semnătura jurnaliștilor Cătălin Țepelin și Vlad Nedela. Japonezii de la Toyota, care intenționau să-i premieze, la rândul lor, pe sportivii români medaliați la Paris cu mașini, au luat foc, văzând cum Țiriac s-a băgat în față. Și a cules toate aprecierile și publicitatea aferentă mediatizării evenimentului.

Furioși din acest motiv, japonezii au informat Comitetul Internațional Olimpic (CIO) care, potrivit celor scrise de golazo.ro, are niște reguli draconice în privința partenerilor comerciali. Aflând despre ceea ce s-a întâmplat, la București, cei de la CIO i-au cerut socoteli lui Mihai Covaliu, șeful COSR.

Contactat de jurnaliștii golazo.ro, Covaliu a fost nevoit să recunoască faptul că, într-adevăr, cei de la Toyota s-au plâns la CIO!

„Noi am avut o corespondență cu CIO în care ni s-au cerut detalii despre eveniment (n.r. - după eveniment). Am dat detalii, am explicat cum a fost organizat, cine a organizat, de ce a fost organizat. Iar colegii noștri de la CIO au înțeles toate aceste aspecte. Lucrurile s-au clarificat. Faptul că noi am fost invitați acolo, eu, doamna Lipă (n.r. – Elisabeta Lipă, șefa Agenției Naționale pentru Sport) și domnul Morariu (n.r. – Octavian Morariu, reprezentantul României la CIO), a fost o invitație neoficială. O invitație în calitate de prieteni, de cunoscuți ai domnului Țiriac. Dar, repet, cum am informat și CIO, nu a fost un eveniment oficial, n-a fost un eveniment al ANS sau COSR, ci doar un eveniment privat la care am primit o invitație ca foști sportivi. Lucrurile, din punctul ăsta de vedere, au fost clar aduse către CIO, chiar a fost un videocall în care am explicat toate aceste lucruri“, a spus Covaliu.

După acest scandal monstru, Toyota vrea, totuși, să-și onoreze promisiunea de a premia medaliații români de la Paris cu mașini fabricate de firma japoneză. Doar că, după cum a notat golazo.ro, evenimentul va avea loc în această toamnă, tocmai ca să treacă mai mult timp de la festivitatea organizată de Țiriac