FCSB și Rapid, deraiate la debutul în Superliga. Cele două pretendente la titlu, start împiedicat

FCSB a terminat la egalitate cu Universitatea Cluj, 1-1, sâmbătă seara, pe Stadionul Steaua, într-un meci din prima etapă a sezonului 2024-2025 al Superligii de fotbal. Cu câteva ore mai devreme, și Rapid se împiedicase la Arad, în fața celor de la UTA, cu același scor, 1-1

Campioana a deschis scorul prin Alexandru Musi (50), dar ''U'' a egalat prin Dan Nistor (57 - penalty), după ce Malcom Edjouma l-a faultat în careu pe tunisianul Adel Bettaieb, fază analizată de arbitrajul video. În final, fiecare echipă a avut câte o ocazie bună, oaspeţii prin Ovidiu Bic, iar FCSB prin David Miculescu.

A fost un prilej pentru patronul Gigi Becali să iasă din nou la rampă cu declarații ”specialitatea casei”, luându-l în colimator pe nou-transferatul Marius Ștefănescu. ”Azi a fost vedetă. Trebuia să joace fotbal, nu a jucat. S-a ascuns de minge. La fotbal trebuie să atingi mingea, nu să fugi de ea. Nu s-a arătat să primească mingea, pentru ce să o facă, că e căldură. Am vrut să îl scot la pauză, dar am zis să-l mai las. Am greșit. El a vrut să fie vedetă și nu prea a vrut să muncească azi”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Rapid, egal la primul meci cu Neil Lennon pe bancă

O altă pretendentă la titlu, Rapid, a pierdut două puncte în debutul sezonului. Giuleștenii au terminat la egalitate, 1-1 (0-1), sâmbătă seara, la Arad, într-un meci din prima etapă a sezonului 2024-2025 al Superligii de fotbal.

Rapid, la primul meci oficial cu antrenorul nord-irlandez Neil Lennon pe bancă, a deschis scorul prin fundaşul lateral Christopher Braun (23). UTA a egalat prin Alexandru Cîmpanu (60), jucător împrumutat de la Universitatea Craiova. În final, arădenii au reuşit să mai înscrie o dată, prin kenyanul Johana Omondi (89), dar reuşita sa a fost anulată de arbitrajul video pentru fault comis de Loai Halaf la Filip Blazek.

Vineri, în primul meci al primei etape din Superliga, Farul, a altă echipă cu pretenții, aa pierdut acasă că Unirea Slobozia, 0-1, la primul meci al ialomițenilor în Liga 1.