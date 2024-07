România – Olanda, fără „scurtături“ astăzi: suntem obligați să facem ce n-am mai reușit de 15 zile

Entuziasmul care s-a creat, pe bună dreptate, în jurul parcursului României la Euro 2024 ne-a făcut să pierdem din vedere un amănunt: deocamdată, am câștigat un meci din trei.

Victoria categorică din prima zi, cu Ucraina (3-0), plus sistemul permisiv de calificare la acest turneu final – au fost eliminate doar opt naționale din 24 după faza grupelor – ne-au deschis drumul spre optimi. Acum însă, dacă vrem să ne prelungim șederea în Germania, obligatoriu, trebuie să câștigăm un al doilea meci. Fie în timpul regulamentar, fie după prelungiri, fie după executarea loviturilor de departajare. Așadar, am ajuns în fața unei partide de totul sau nimic. Și, în mod tradițional, astfel de meciuri ne-au creat mari probleme, dovadă și faptul că avem o singură calificare în fazele eliminatorii ale turneelor finale în toată istoria fotbalului nostru!

Îmbucurător e că jucătorii și stafful naționalei arată că au rămas cu picioarele pe pământ. Și sunt conștienți că, pentru a elimina Olanda, chiar și o versiune slăbită a acestei naționale, e nevoie să facă meciul perfect.

„Cred că va fi cel mai important meci din viaţa mea. Olandezii sunt jucători de un nivel foarte înalt şi întotdeauna se bat pentru trofee, campionate, titluri şi aşa mai departe. Cred că trebuie să facem un meci aproape perfect pentru a câştiga. E important să fim concentraţi şi să profităm de şansele noastre. Fotbalul olandez e foarte puternic, bazat mult pe jocul fizic“, a explicat Andrei Rațiu (26 de ani).

Acesta a adăugat că tricolorii sunt pregătiți pentru orice scenariu, inclusiv un meci decis la loviturile de departajare. Această „loterie“ ne-a dezavantajat, de obicei, dacă e să ne gândim la eliminările pe care le-am avut, la Mondialele din 1990 și 1994, ambele după penalty-uri. Rațiu însă nu e speriat de acest amănunt: „O să fim pregătiţi şi pentru lovituri de departajare, pentru că e posibil orice. Dacă am ajunge în sferturi, am repeta istoria (n.r. – cu trimitere la calificarea României în sferturile Mondialului din 1994), peste ani toți iubitorii fotbalului și-ar aminti de noi. O asemenea performanță ar fi ceva foarte, foarte important pentru România. Eu sunt privilegiat să fac parte din generaţia asta“.

Rațiu a explicat că modul în care naționala a fost încurajată în Germania a fost un „ingredient“ de bază pentru succesul de până acum: „Noi jucăm, practic, acasă fiecare meci aici, ne simţim ca şi cum am juca pe Arena Naţională. Iar la meciul cu Olanda, noi o să avem o foarte mare motivaţie, chiar dacă vor fi mai puţini fani în tribune. Cred că aş da naţionalei nota 9 până acum, pentru că am pierdut un singur meci, însă am rămas pe primul loc în grupă“.

Euro 2024, tabloul optimilor

29 iunie (Berlin): Elveția – Italia 2-0

29 iunie (Dortmund): Germania – Danemarca 2-0

30 iunie (Gelsenkirchen): Anglia – Slovacia 1-1 (2-1 după prelungiri)

30 iunie (Koln): Spania – Georgia 4-1

Ieri (Düsseldorf): Franța – Belgia 1-0

Ieri (Frankfurt): Portugalia – Slovenia 0-0 (3-0 după loviturile de departajare)

Astăzi (Munchen, 19.00, Pro TV și VOYO): România – Olanda

Astăzi (Leipzig, 22.00, Pro TV și VOYO): Austria – Turcia

Sferturi

5 iulie (Stuttgart, 19.00): Spania – Germania

5 iulie (Hamburg, 22.00): Portugalia – Franța

6 iulie (Düsseldorf, 19.00): Anglia – Elveția

6 iulie (Berlin, 22.00): România / Olanda – Austria / Turcia

Lotul României

*Portari: Niță (Gaziantep), H. Moldovan (Atletico Madrid), Târnovanu (FCSB)

*Fundași: Rațiu (Rayo Vallecano), Mogoș (CFR Cluj), Drăgușin (Tottenham), Racovițan (Rakow), Rus (Pafos), Nedelcearu (Palermo), Burcă (Al-Okhdood), Bancu (Universitatea Craiova)

*Mijlocași: Sorescu (Gaziantep), M. Marin (Pisa), Cicâldău (Konyaspor), R. Marin (Empoli), Stanciu (Damac), Șut (FCSB), Olaru (FCSB), Man (Parma), Mihăilă (Parma), I. Hagi (Alaves), Coman (FCSB)

*Atacanți: Drăguș (Gaziantep), Pușcaș (Bari), Alibec (Muaither), Bîrligea (CFR Cluj)