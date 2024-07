România – Olanda ne pune în fața unui amănunt dureros: problema pe care o avem de 94 de ani!

La Euro 2024, România a trecut doar pentru a doua oară în istoria sa fotbalistică de faza grupelor la un turneu final de Campionat European. Acum, în duelul din optimi cu Olanda, trebuie să bifăm o a doua performanță istorică, dacă vrem să prindem sferturile.

Vorbim despre câștigarea unui al doilea meci din fazele eliminatorii ale unei competiții majore, indiferent că vorbim despre Europene sau Mondiale. Pare incredibil, dar în cei 94 de ani care au trecut de la prima noastră participare la un turneu final, la Mondialul din 1930, tricolorii au câștigat o singură partidă, după ce au ajuns la fazele eliminatorii!

Per total, România are opt meciuri câștigate la Mondiale și încă două la Europene, însă din cele zece victorii doar una a venit după ieșirea din grupe. S-a întâmplat la Mondialul din 1994, când tricolorii au făcut acel meci de vis, cu Argentina (3-2), în optimi. Partida respectivă e considerată și acum cea mai bună din istoria fotbalului nostru. Și, dincolo de prestația încântătoare a echipei de pe teren, un argument în acest sens constă în faptul că acel meci câștigat pe arena „Rose Bowl“ din Pasadena e singurul eliminatoriu la finalul căruia românii s-au bucurat.

Bilanțul nostru negativ în confruntările de totul sau nimic e un indicator clar că, în mod tradițional, am cedat în față presiunii sufocante care există în partidele eliminatorii. Dacă în grupe, poți „repara“ din mers ce ai stricat, în condțiile în care joci trei meciuri minim, în schimb, în fazele eliminatorii greșelile devin „fatale“. Iar dovada că n-am putut gestiona presiunea în astfel de momente e faptul că, în două rânduri, am fost eliminați după executarea loviturilor de departajare (CM 1990 și 1994), o dată ne-a scos o echipă inferioară (CM 1938) și, în fine, la Mondialul din 1998 am cedat în fața Croației, la capătul unei partide în care ai noștri au lăsat impresia că au fost „anesteziați“.

Olandezii, în scădere

Spre deosebire de naționala României, Olanda e specialista fazelor eliminatorii. Pentru că se încadrează în categoria echipelor mari. Și se spune că astfel de formații pornesc, uneori, mai greu în turnelee finale, însă ajung să cucerească trofee tocmai datorită capacității de a gestiona presiunea și de a-și îmbunătăți jocul, pe măsură ce avansează în competiție.

La Mondiale, batavii au pierdut doar patru meciuri în prima fază eliminatorii în cele 11 calificări la aceste turnee finale. Două dintre eșecuri datează însă din alte vremuri, 1934 și 1938, în timp ce două sunt mai recente, în 1990 și 2006.

La Europene, cele trei înfrângeri în prima fază eliminatorie au fost înregistrate în 1996, 2008 și 2020 (turneul s-a jucat în 2021 din cauza pandemiei). Oricum, batavii sunt într-o scădere din punct de vedere fotbalistic, dacă ne gândim la faptul că au ratat Mondialul din 2018 și Europeanul din 2016. De acest ușor regres poate profita acum România, după cum a explicat și portarul Florin Niță: „Olanda e o forţă pe care nu putem să o ignorăm. Dar prin unitate şi determinare putem să compensăm diferența de valoare. Dorim să nu ne oprim aici. Şi sper ca, după meciul cu Olanda, să fie o bucurie şi mai mare decât până acum“.

Euro 2024, tabloul optimilor

Sâmbătă (Berlin): Elveția – Italia 2-0

Sâmbătă (Dortmund): Germania – Danemarca 2-0

Ieri (Gelsenkirchen): Anglia – Slovacia 1-1 (2-1 după prelungiri)

Ieri (Koln): Spania – Georgia 4-1

Astăzi (Frankfurt, 19.00, Pro TV și VOYO): Franța – Belgia

Astăzi (Frankfurt, 22.00, Pro TV și VOYO): Portugalia – Slovenia

Mâine (Munchen, 19.00, Pro TV și VOYO): România – Olanda

Mâine (Leipzig, 22.00, Pro TV și VOYO): Austria – Turcia

Sferturi

Vineri, 5 iulie: Spania - Germania (Stuttgart, 19:00)

Sâmbătă, 6 iulie: Anglia - Elveția (Dusseldorf, 19:00)