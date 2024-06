România, încurajată de o figură emblematică: previziune curajoasă pentru echipa națională la Euro 2024

În ciuda stării de îngrijorare, care există în jurul naționalei în acest moment, nu toți sunt sceptici în privința șanselor noastre de a prinde optimile Euro 2024. Mai ales că acolo ajung primele două clasate din fiecare grupă, plus cele mai bune patru naționale care se vor clasa pe trei.

Așadar, cu trei remize sau o victorie și un egal, tricolorii au șanse mari de tot să ajungă în fazele eliminatorii de la Euro 2024. De acest lucru e convins și selecționerul Bulgariei, Ilian Iliev, după ce a văzut în amicalul găzduit de Stadionul Steaua.

„Eu sunt absolut sigur că echipa naţională a României va depăşi faza grupelor. Şi chiar îi urez succes în acest sens. Eu cred că România trebuie să-și facă jocul său şi sunt încrezător că lucrurile vor ieşi foarte bine“, a declarat Iliev, după 0-0 cu naționala noastră.

La fel de optimist s-a arătat și Marcel Coraș, în dialog cu Agerpres. Coraş e unul dintre cei nouă marcatori la cele cinci ediţii ale Campionatului European la care România a participat. El a înscris unicul gol al României în meciul cu Germania de Vest, pierdut cu 1-2, la ediţia din 1984, din Franţa, care a constituit şi prima prezenţă a tricolorilor la Campionatul European.

„Echipa asta de acum a României e un grup unit, cu una-două individualităţi care pot face diferenţa în meciurile importante. Dar eu cred că, per ansamblu, valoarea echipei României e dată de unitatea grupului, de dorinţa jucătorilor de a performa, de a face un turneu final foarte bun pentru a ajunge la cluburi mai puternice decât cele la care sunt acum. După pregătirea pe care o au împreună, eu zic că echipa României poate să prindă un start bun cu Ucraina. Pentru că startul va conta fantastic de mult. Pentru că noi, dacă am reuşi un rezultat bun cu Ucraina, am putea <<speria>>, cu ghilimelele de rigoare, Belgia şi Slovacia“, a declarat Coraș, cu 36 de prezenţe la echipa naţională şi 6 goluri marcate.

Lotul României

*Portari: Niță (Gaziantep), H. Moldovan (Atletico Madrid), Târnovanu (FCSB), Sava (CFR Cluj)

*Fundași: Rațiu (Rayo Vallecano), Mogoș (CFR Cluj), Drăgușin (Tottenham), Racovițan (Rakow), Rus (Pafos), Nedelcearu (Palermo), Burcă (Al-Okhdood), Bancu (Universitatea Craiova);

*Mijlocași: Sorescu (Gaziantep), M. Marin (Pisa), Cicâldău (Konyaspor), R. Marin (Empoli), Stanciu (Damac), Șut (FCSB), Olaru (FCSB), Grameni (Farul Constanța), Man (Parma), Mihăilă (Parma), I. Hagi (Alaves), Coman (FCSB);

*Atacanți: Drăguș (Gaziantep), Pușcaș (Bari), Alibec (Muaither), Bîrligea (CFR Cluj).

Când și unde joacă România la Euro 2024, în grupa E

*17 iunie: ROMÂNIA – Ucraina (Munchen, 16.00), Belgia – Slovacia (Frankfurt, 19.00)

*21 iunie: Slovacia – Ucraina (Dusseldorf, 16.00)

*22 iunie: Belgia – ROMÂNIA (Koln, 22.00)

*26 iunie: Slovacia – ROMÂNIA (Frankfurt, 19.00), Ucraina – Belgia (Stuttgart, 19.00)

Se califică în faza optimilor de finală primele două clasate din fiecare grupă, plus cele mai bune patru locuri trei din toate cele șase grupe Euro 2024.

Pro TV, Pro Arena și platforma VOYO transmit Campionatul European din Germania. Echipa de comentatori va fi formată din Cristian Pintea, Ion Alexandru, Mihai Dedu și Andrei Grecu.