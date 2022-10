România, în drumul spre EURO 2024: „Dacă nu ne calificăm din această grupă, actuala generație trebuie dată uitării“

Fostul internațional Gică Popescu s-a declarat mulțumit de norocul pe care l-a avut naționala la tragerea la sorți pentru preliminariile EURO 2024.

”Dacă ne-am fi ales noi grupa, nu am fi fost atât de inspirați. Am picat în cea mai accesibilă grupă. Dacă nu putem să ne calificăm nici de aici, înseamnă că această generatie trebuie dată uitării. Principalele favorite din grupă sunt Elveția și România. Nu pot să accept altă variantă. Istoria Israelului nu se compară cu istoria noastră fotbalistică. Nu am ajuns atât de jos încât Israelul să fie favorită în fața noastră”, a declarat fostul mare internațional Gică Popescu.

Acesta a avut un mesaj pentru Edi Iordănescu, selecționerul confirmat de FRF al naționalei: ”Iordănescu trebuie să fie inspirat, să vadă care a fost mentalitatea României de-a lungul istoriei și să le transmită curaj jucătorilor. Fără curaj, e o echipă pierdută. Să cheme cei mai în formă fotbalișri și să-i motiveze”, a spus fostul căpitan, la Prima TV.

Deși România s-a făcut de râs în recent-încheiata ediție a Ligii Națiunilor, ocupând ultimul loc, Popescu spune că putem învăța din acel eșec: ”Trebuie să demonstrăm că acel dezastru din Liga Națiunilor să fi fost un accident. Să învățam din ce a fost. Să începem cu bine, ca să avem încredere și să menținem tonusul pozitiv. La început se fac punctele de calificare”.

Preliminariile EURO 2024

Grupa A: Spania, Scoția, Norvegia, Georgia, Cipru

Grupa B: Țările de Jos, Franța, Irlanda, Grecia, Gibraltar

Grupa C: Italia, Anglia, Ucraina, Macedonia de Nord, Malta

Grupa D: Croația, Țara Galilor, Armenia, Turcia, Letonia

Grupa E: Polonia, Cehia, Albania, Feroe, Moldova

Grupa F: Belgia, Austria, Suedia, Azerbaidjan, Estonia

Grupa G: Ungaria, Serbia, Muntenegru, Bulgaria, Lituania

Grupa H: Danemarca, Finlanda, Slovenia, Kazahstan, Irlanda de Nord, San Marino

Grupa I: Elveția, Israel, România, Kosovo, Belarus, Andorra

Grupa J: Portugalia, Bosnia, Islanda, Luxemburg, Slovacia, Lichtenstein

10 orașe vor găzdui turneul final din Germania: Berlin, Dortmund, Munchen, Koln, Stuttgart, Hamburg, Leipzig, Frankfurt, Gelsenkirchen și Düsseldorf.

Deținătoarea titlului este Italia, care a învins Anglia în 2021 (a fost amânat un an din cauza pamndemiei Covid), chiar pe Wembley.

Preliminariile pentru Campionatul European se vor juca pe parcursul anului 2023

*Etapa I: 23-25 martie

*Etapa a II-a: 26-28 martie

*Etapa a III-a: 16-17 iunie

*Etapa IV-a: 19-20 iunie

*Etapa a V-a: 7-9 septembrie

*Etapa a VI-a: 10-12 septembrie

*Etapa a VII-a: 12-14 octombrie

*Etapa a VIII-a: 15-17 octombrie

*Etapa a IX-a: 16-18 noiembrie

*Etapa a X-a: 19-21 noiembrie