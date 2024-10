România găzduiește un sport spectaculos, la Singureni: „Polo e o experiență pentru toate simțurile“

Un sport spectaculos e pe cale să prindă rădăcini și la noi. Vorbim despre Polo. În perioada 11-13 octombrie, Prima Arenă Singureni va găzdui Polo Cup. Cu acest prilej, Reto Gaudenzi ne-a acordat un interviu pe care îl puteți citi, în rândurile de mai jos.

Cum a început pasiunea dumneavoastră pentru polo? Vă amintiți primele zile și prima dată când ați intrat în arenă?

Reto Gaudenzi (fondatorul World Polo): Călătoria mea cu polo a început în 1978, în Sotogrande, Spania. Înainte de asta, am fost jucător de hochei pe gheață în Liga Națională Elvețiană și membru al echipei naționale de bob a Elveției. Trecerea de la aceste sporturi pline de energie la polo a fost o schimbare destul de naturală pentru mine. Îmi amintesc cu claritate primul meu meci – am căzut de pe cal de trei ori! Acea experiență m-a motivat să iau o pauză de trei luni, timp în care am călătorit în Argentina pentru a învăța cu adevărat jocul. M-am întors cu cinci cai, un handicap de +2 și, în 1980, am câștigat Cupa de Aur în Spania. Acela a fost doar începutul unei călătorii incredibile.

Din perspectiva dumneavoastră, ce face acest sport atât de captivant?

Polo este o combinație unică de elemente pe care nu le vei găsi în niciun alt sport. Legătura profundă cu calul creează o simbioză remarcabilă între călăreț și animal, care este pur și simplu fascinantă. De asemenea, este un sport de echipă intens strategic – fără o echipă puternică și unită, nu însemni nimic în polo. Combinația dintre viteză, munca în echipă și legătura cu calul face polo-ul cu adevărat captivant.

Care a fost prima competiție internațională de polo pe care ați organizat-o? Cum a apărut ideea și cum a evoluat sportul de atunci?

Am început să organizez turnee de polo în 1979, fiind nemulțumit de evenimentele prost organizate, cu facilități inadecvate. Experiența mea în domeniul ospitalității a jucat și ea un rol important – am văzut o oportunitate de a folosi polo-ul pentru a-mi promova afacerea hotelieră și orașul natal, St. Moritz. Trofeul St. Moritz, pe care l-am organizat în Sotogrande, a fost primul meu eveniment major, și a fost o modalitate de a ridica atât sportul, cât și turismul. De atunci, am fost mândru să văd cum evenimentele de polo au crescut în profesionalism și calitate. Am avut norocul să inspir multe dintre standardele ridicate pe care le vedem acum la nivel mondial. Sportul este mai rapid și mai bine organizat ca niciodată, și sunt încântat să sărbătoresc cel de-al 100-lea eveniment de polo al meu la Singureni, în România.

Cum v-a atras atenția România? Ce v-a adus în țara noastră, având în vedere că polo-ul călare nu are o tradiție îndelungată aici?

Legătura mea cu România a început, de fapt, în 2023, când am organizat un turneu în Dubai, împreună cu Massimo Baggi, pe atunci ambasador al Elveției și jucător de polo în Emirate. Sărbătoream 50 de ani de relații diplomatice între Elveția și Emirate. Când Massimo a fost ulterior detașat în România, mi-a făcut cunoștință cu Cristina Roșu, de la Singureni. Care a vizitat apoi Snow Polo World Cup de la St. Moritz și s-a îndrăgostit instant de acest sport. Împreună, am văzut un mare potențial de a aduce polo-ul în România, iar restul e istorie.

Cum putem motiva oamenii să înceapă să practice acest sport? De ce ai nevoie ca să începi?

Polo este surprinzător de accesibil. Dacă știi să călărești, ai un simț bun al echilibrului și o anumită capacitate atletică, poți învăța să joci polo. De altfel, tocmai am lansat o școală de polo gratuită la Singureni Manor, deschisă oricui dorește să se alăture acestui sport incredibil. Școala a avut loc între 4 și 7 octombrie, chiar înainte de competiția internațională, și deja avem peste 40 de participanți înscriși. Este o modalitate fantastică pentru curioși, pasionați și începători de a experimenta sportul și de a-și dezvolta abilitățile, și arată cât de mult interes există, odată ce oamenilor li se oferă oportunitatea.

Ce i-ați spune cuiva care nu a asistat niciodată la un eveniment de polo și vrea să știe la ce să se aștepte de la Prima Arenă Singureni Polo Cup?

Polo este o experiență pentru toate simțurile. Când vii la Prima Arenă Singureni Polo Cup (11-13 octombrie), fii pregătit să privești, să asculți și să simți energia - viteza, agilitatea cailor, abilitățile jucătorilor. Vei simți și "stilul de viață polo", cu atmosfera sa socială și simțul comunității. La Singureni, vom prezenta polo în arenă, care este rapid și intens, cu echipe de câte trei jucători. Vei fi aproape de toată acțiunea și îți promit că nu vei uita emoția simțită.