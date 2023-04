România a primit decizia după meciul cu Belarus: Anunțul oficial făcut de UEFA

Comitetul Executiv UEFA, găzduit de Lisabona (Portugalia), ar fi putut arunca în aer grupa României în preliminariile Euro 2024. Pentru că aici s-a discutat subiectul excluderii naționalei Belarusului din cauza implicării regimului Aleksandr Lukașenko în războiul din Ucraina.

Iar când 100 de parlamentari UE au solicitat, oficial, printr-o scrisoare, ca naționala Belarusului să fie exclusă din preliminarii, mulți au crezut că soarta acestei echipe e deja pecetluită. „Ăia (n.r. – jucătorii naționalei Belarusului), săracii, sunt împachetați, ce să mai…Așteaptă sancțiunile“, a spus Adrian Porumboiu, înainte de România – Belarus, scor 2-1. Doar că, deocamdată, UEFA a luat o decizie blândă, permițând ca o echipă devenită ciuca bătăilor – n-are nicio victorie oficială, în ultimii doi ani! – să-și ducă crucea mai departe în preliminarii.

„Am spus că se va discuta această chestiune şi am mai spus că doar Comitetul Executiv era în măsură să ia o decizie şi nimeni altcineva. Am avut o discuţie despre Belarus, am retras organizarea Campionatului European feminin Under-19. În rest, vom studia situaţia şi vom vedea ce vom decide sau nu la următoarea reuniune a Comitetului Executiv, programată pentru 28 iunie“, a anunțat președintele UEFA, slovenul Aleksander Ceferin (55 de ani).

În schimb, șeful fotbalului european a lăsat de înțeles că, deocamdată, Rusia rămâne în afara fotbalului internațional: „Părerea mea sinceră e că, până la încetarea războiului, va fi foarte greu pentru noi să schimbăm ceva“.

Preliminarii Euro 2024, grupa I

Clasament

1. Elveția 2 2 0 0 8-0 6

2. România 2 2 0 0 4-1 6

3. Kosovo 2 0 2 0 2-2 2

4. Andorra 2 0 1 1 1-3 1

5. Israel 2 0 1 1 1-4 1

6. Belarus 2 0 0 2 1-7 0

Primele două clasate vor obține calificarea la Euro 2024.

Programul meciurilor rămase în grupa I

*16 iunie: Kosovo – ROMÂNIA, Belarus – Israel, Andorra – Elveția (21.45)

*19 iunie: Elveția – ROMÂNIA, Belarus – Kosovo, Israel – Andorra (21.45)

*9 septembrie: Andorra – Belarus (19.00), ROMÂNIA – Israel, Kosovo – Elveția (21.45)

*12 septembrie: ROMÂNIA – Kosovo, Israel – Belarus, Elveția – Andorra (21.45)

*12 octombrie: Belarus – ROMÂNIA, Andorra – Kosovo, Israel – Elveția (21.45)

*15 octombrie: Elveția – Belarus (19.00), ROMÂNIA – Andorra, Kosovo – Israel (21.45)

*18 noiembrie: Belarus – Andorra (19.00), Israel – ROMÂNIA, Elveția – Kosovo (21.45)

*21 noiembrie: ROMÂNIA – Elveția, Andorra – Israel, Kosovo – Belarus (21.45)