Marian Iancu revine în fotbal! Cele două echipe la care vrea să investească

Marian Iancu, fostul patron al lui Poli Timișoara, și-a petrecut 8 ani la închisoare, fiind eliberat în vara anului 2022. Omul de afaceri ar dori să se implice din nou în fotbal.

Dezvăluirea a fost făcută de Rică Răducanu, unul dintre apropiații formației giuleștene. Iancu ar fi interesat de două echipe: Rapid și Poli Timișoara.

„Am înțeles că Iancu atacă. Nu e zvon, sunt la zi, sunt și eu la zi cu informațiile astea. Ori Timișoara, ori Rapid. Pentru că mai are bani, așa a zis. Cine mai refuză azi banii? Dar să nu vă surprindă. Este totul posibil, stați liniștiți”, a spus Rică Răducanu, la Digi Sport.

Marian Iancu a revenit din nou în prim-plan după ce a povestit, zilele trecute, în emisiunea ”Prietenii lui Ovidiu”, anii petrecuți în pușcărie. „Am slăbit pentru că a trebuit să slăbesc. Aveam 140 de kilograme când am intrat și am ieșit cu 104. Am luat deja două, trei kilograme în șapte luni și nu e mult. Acolo mâncarea n-are niciun gust. Era și un magazin, ai ce să-ți cumperi, chiar dacă nu se compară cu ce aveai acasă. Ai anumite carduri cu bani pe care le poți folosi, plus pachetele care vin de acasă.

Nu a plâns niciodată în închisoare

Am respectat pe toată lumea și am avut parte de respect din partea tuturor. N-am plâns niciodată în acești opt ani, chiar dacă probleme au fost. N-ai cum… Mai ales că sunt opt ani! Se întâmplă și-acasă lucruri bune sau rele, inclusiv eu l-am pierdut pe tata anul trecut. Lucruri bune sau rele care te influențează, dar n-am cedat niciodată. Nu sunt tipul ăsta de om”, a declarat Marian Iancu.

La finalul lunii iunie 2022, fostul patron de la Poli Timișoara a fost eliberat condiționat după opt ani din cei 12 ani pe care îi avea de stat după gratii.