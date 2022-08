Reacția lui Adrian Mutu după victoria Rapidului la Sepsi. Ce a spus despre eurogolul lui Ioniță

Adrian Mutu a vorbit la finalul partidei despre evolu╚Ťia jocului de pe terenul celor de la Sepsi, unde Rapid a ob╚Ťinut o victorie important─â care le asigur─â prima pozi╚Ťie ├«n clasament.

Adrian Mutu a declarat la final că echipa sa a avut un meci dificil, în care a contat strategia. El a optat pentru un joc de așteptare în care a mizat mai mult pe contraatac. 

ÔÇ×A fost un meci dificil, disputat ├«ntre dou─â echipe bune, zic eu, ale campionatului. A╚Öa cum spuneam ╚Öi la ├«nceput, e vorba de detalii, despre strategie. Ast─âzi am decis s─â-i a╚Ötept─âm ╚Öi s─â-i putem prinde pe contraatac ╚Öi s─â ├«nscriem. Din p─âcate, am reu╚Öit pe combina╚Ťii.

Este o echip─â grea, eu cred c─â foarte pu╚Ťini vor c├ó╚Ötiga aici, pentru c─â este o echip─â care are un ritm bun, alearg─â foarte mult. Ast─âzi am g├óndit strategia a╚Öa, din fericire am c├ó╚Ötigat. Trebuie s─â uit─âm repede acest meci, pentru c─â mar╚Ťi ne a╚Öteapt─â un meci acas─â cu o echip─â care a schimbat antrenorul ╚Öi a ╚Öi ob╚Ťinut un punct deja.", a declarat Adrian Mutu, potrivit Sport.ro.

Legat de eroul meciului, Mutu a declarat că a remarcat la el că este prea altruist, preferând să paseze în loc să șuteze la poartă. 

"Ioni╚Ť─â e valoros, e ├«n form─â. De multe ori e prea altruist, prefer─â pasa ├«n locul ╚Öutului. ├Äi zic de at├ótea ori s─â ├«ncerce poarta, pentru c─â are un st├óng extraordinar ╚Öi ast─âzi a reu╚Öit un gol extraordinar", a spus Mutu.

Adrian Mutu a vorbit ╚Öi despre evolu╚Ťia altor juc─âtori de pe teren. Pe Costache l-a l─âudat pentru evolu╚Ťia sa ├«n aceast─â sear─â. El a spus c─â este un juc─âtor util echipei ╚Öi nu conteaz─â c├óte minute joac─â, important este s─â joace atunci c├ónd intr─â.┬á

"Vali (n.r. Valentin Costache) este un juc─âtor foarte util echipei, ce ├«i cer pe teren, face. Ast─âzi, ├«n prima repriz─â a reu╚Öit c├óteva combina╚Ťii frumoase cu Ioni╚Ť─â, la golul lui el i-a a╚Öezat mingea. Nu conteaz─â c├óte minute joac─â, important e s─â joace, avem o banc─â mare.", a mai spus Mutu.

╚śi despre Sefer antrenorul Rapidului a declarat c─â este mai prezent ├«n joc pun├ónd ├«n practic─â sfaturile sale de la finalul sezonului trecut.

"├Än primul r├ónd, atitudinea cu care joac─â este diferit─â (n.r. despre Antonio Sefer). Este mult mai prezent ├«n jocul echipei, se apropie ╚Öi foarte mult de poart─â, m─â rugam de el ╚Öi ├«n sezonul trecut. De multe ori preferam s─â stea larg, i-am spus c─â un juc─âtor ca el s─â intre ╚Öi ├«n mijloc. Sefer, s─â nu uit─âm c─â e ╚Öi under ╚Öi asta ne-ar deregla pu╚Ťin (n.r. dac─â ar pleca).", a ad─âugat Adrian Mutu.