Reacția echipei lui Halep după dezvăluirile firmei care a livrat suplimentul contaminat. Filmul întregului scandal

Konstantino și John Koveos, cei doi frați care dețin compania Quantum Nutrition Inc, cea care a produs colagenul Keto MCT Schinoussa, indicat de Simona Halep drept sursa contaminării, au declarat pentru Gazeta Sporturilor că nu au fost dați în judecată de româncă, dar și că suplimentul nutritiv livrat de ei a fost curat.

”Suplimentul n-a fost contaminat cu Roxadustat. Suntem ortodocși, facem afaceri cu frica lui Dumnezeu!”, a sunat una dintre declarațiile făcute de Konstantino Koveos, afirmație care a fost contrazisă azi de Bogdan Stoica, avocatul Simonei Halep.

Apărătorul româncei și-a menținut punctul de vedere, spunând pentru gsp.ro că Simona Halep a dat în judecată compania canadiană: ”Înțeleg ce spune el (n.r. reprezentantul firmei care a livrat suplimentul contaminat), că poate nu au primit înștiințarea. I-am dat în judecată de acum o lună, dar procedurile legale durează pentru că nu există mediere sau ceva asemănător, noi nu avem ce înțelegere să facem cu ei”.

După care a urmat un joc de-a suplimentul contaminat, în care canadienii susțin că a fost curat, iar românii, că a avut urme de Roxadustat. ”Asta am descoperit noi în ceea ce luase Simona. Apoi am luat alte recipiente sigilate, comercializate tot de firma canadiană. Am găsit aceeași contaminare.

De altfel, nu e vorba că noi susținem ceva, ci e clar: chiar tribunalul de la Londra, care a judecat cazul, a decis că a fost vorba de contaminare de la acest supliment. Că tribunalul a spus că această contaminare nu explică totul, aici intrăm în altă discuție. Dar contaminarea în sine, din produsul canadian, nu mai e o ipoteză, a fost validată de tribunal”, a declarat Bogdan Stoica pentru Gazeta Sporturilor.

Avocatul a detaliat cum funcționează societatea canadiană: ”Nu au fabrică. Produc în Canada, dar la fabricile altora. Da, sunt o firmă mică, nu știu cum să spun, probabil meteorică. Firma canadiană v-a declarat că produsul lor nu a fost contaminat. Cum să știe ei asta, dacă habar n-aveau de unde au luat ingredientele!

Ingrediente din China

Am descoperit noi că din China. John Koveos (n.r. unul dintre patronii companiei) a fost audiat pe videoconferință. Și acolo a explicat ce știe. Știa foarte puține. Ei nu doar că produc în alte fabrici, că ei nu au. Dar nici acele fabrici nu sunt cele care aduc ingredientele, ci un importator. Noi am făcut o trasabilitate. Și am descoperit că o parte a ingredientelor folosite la acest colagen au venit din China”.

Bogdan Stoica a spus și cum crede că au fost contaminate suplimentele nutritive: ”Contaminarea poate avea loc oriunde, și în procesul de fabricație. Însă pe baza unei analize de jurisprudență sportivă extinsă am văzut că multe cazuri de contaminare pe suplimente au ca origine China. În privința medicamentului Roxadustat, China e prima țară care l-a aprobat, care îl produce și îl utilizează masiv în tratamente, în special pentru problemele renale severe”.

Produsele au fost livrate chiar la New York, unde Halep a fost depistată pozitiv

”Există discuții pe whatsapp și pe alte mijloace ale celor de la Academie cu un un om de la distribuția firmei canadiene. Trei produse, printre care și colagenul, au fost livrate din Canada la hotelul de la New York unde stătea Simona. Celelalte două produse, un electrolit și o proteină, nu au fost contaminate. Înțelegem că au fost produse în altă fabrică”, a declarat Bogdan Stoica.

Avocatul consideră că acest scandal va pune capăt afacerii celor doi frați canadieni de origine greacă: ”Adevărul e că ei au o mare problemă și o să aibă în continuare. Cum să livrezi un supliment contaminat și să susții că nu e contaminat. Probabil că acesta va fi finalul lor în această afacere”.