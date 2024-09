Reacția antrenorului lui Dinamo Zagreb după 2-9 cu Bayern, în Liga Campionilor. Furie în Croația

Liga Campionilor a debutat aseară într-un nou format, iar primul rezultat-șoc s-a înregistrat la Munchen, unde Dinamo Zagreb a fost zdrobită cu 9-2 de Bayern. Scorul a strârnit furie în Croația, presa și fanii solicitând demisia antrenorului Sergej Jakirovic (47 de ani).

„Sondaj: Ar trebui Jakirovic să demisioneze după cea mai grea înfrângere din istoria lui Dinamo? Antrenorul a înregistrat două eșecuri grele în ultimele două meciuri. Se știa înainte de meci faptul că Bayern este favorită, dar nimeni nu se aștepta ca Dinamo Zagreb să sufere cea mai grea înfrângere din istorie. Acest rezultat negativ va rămâne în istoria clubului.

Jakirovic a optat pentru o formație defensivă, dar asta nu l-a ajutat. Dinamo a avut două minute de speranță, dar totul a mers rău ulterior. Se pune problema ca antrenorul să plece după eșecurile cu Hajduk Split și Bayern? A supraviețuit mai multor înfrângeri grele în sezonul trecut, se va întâmpla la fel și în acest sezon? Este greu să-ți găsești cuvintele după o asemenea umilință.

Ok, poți pierde, dar să iei 9 goluri?? Și în Liga Campionilor.. Cei de la Bayern au fost atât de rapizi încât jucătorii noștri abia i-au putut urmări. Acest eșec rușinos va veni la pachet cu anumite consecințe”, au scris cei de la Sportske.

Tot Bayern Munchen mai reușise un 8-2 cu Barcelona

Bosniacul Sergej Jakirovic a oferit prima reacție, după eșecul istoric cu Bayern. „Seară dificilă pentru noi. Bayern este din altă lume. Am încercat să facem ceva, să jucăm ceva. Bayern nu ne-a permis nimic. În repriza secundă am marcat două goluri și ei au profitat de asta. Nu știu dacă a fost cel mai bun fotbal pe care l-a prestat Bayern. Am avut probleme pe toată linia de fund. Am arătat împotriva altor adversari că putem avea evoluții mai bune. Să mă atace toată lumea, dar eu îmi fac treaba cât pot de bine”, a declarat antrenorul lui Dinamo Zagreb.

Harry Kane a devenit marți seara primul fotbalist care înscrie de trei ori din penalty într-un meci din UEFA Champions League.

Într-un singur meci în istoria Ligii Campionilor s-au marcat mai multe goluri, Dortmund - Legia Varșovia, scor 8-4, în noiembrie 2016. Nicio echipă nu înscrisese vreodată mai mult de 9 goluri într-o partidă. Un alt rezultat neverosimil a fost reușit tot de Bayern Munchen, 8-2 cu Barcelona lui Messi, în sezonul 2019-2020.