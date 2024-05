Răzvan Lucescu face victime în Grecia. Fatih Terim, demis după ce a fost umilit de român

Fatih Terim a fost demis de la Panathinaikos după înfrângerea suferită în ultima etapă fața lui PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, scor 4-1.

Mereu favorită la câștigarea titlului în Grecia, Panathinaikos a avut un parcurs dezastruos în playoff, ieșind complet din lupta pentru titlu, cu o etapă înainte de final. Alb-verzii nu au acumulat niciun punct în ultimele 3 partide, ultima însemnând o adevărată umilință în fața lui Răzvan Lucescu. În urma acestor contraperformanțe și în urma unei ședințe în interiorul clubului, Fatih Terim a fost demis, după doar șase luni petrecute pe banca lui Panathinaikos.

„Fatih Terim a fost demis de pe banca lui Panathinaikos după rezultatele mediocre. Echipa va fi condusă de Christou Kontis în disputele cu Olympiacos și Aris (n.r. ultima în finala Cupei Greciei)”, anunță sport24.gr.

A încercat din răsputeri să câștige campionatul

De partea cealaltă, ”Împăratul” a declarat: „Din decembrie anul trecut, eu și echipa mea am făcut totul pentru Panathinaikos, cu toate puterile, ca să termin sezonul 2023-24 pe primul loc și să facem fanii lui Panathinaikos să trăiască un sentiment pe care nu l-au mai trăit de 13 ani. Seara trecută, m-am întâlnit cu președintele Alafouzos și am văzut că planurile noastre pentru sezonul 2024-25 nu se aliniază. Ca rezultat al acestei întâlniri, am decis că ne vom despărți.

Vreau să mulțumesc în special prietenilor de la Panthinaikos care m-au susținut pe perioada celor 6 luni în Atena, președintelui Yiannis Alafaouzos, și staff-ului și sunt recunoscător comunității fotbalistice care și-a exprimat iubirea și respectul pentru echipa mea și pentru mine, la fiecare ocazie. Le urez celor de la Panathinakos un viitor plin de succes. Sper să ne întâlnim pe cărări noi”, a fost mesajul lui Fatih Terim pe pagina sa de Instagram.

Răzvan Lucescu se află la un singur pas de o performanță de excepție, având nevoie de o victorie duminică, pe terenul rivalei Aris Salonic, pentru a face pe PAOK Salonic campioana Greciei.