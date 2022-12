Rapid București a inaugurat noul fan-shop de la Stadionul Giulești

Clubul de fotbal FC Rapid Bucureşti a inaugurat, joi, în prezenţa acţionarilor, a conducerii, a jucătorilor şi a câtorva zeci de suporteri, fan shop-ul de la parterul Stadionului Giuleşti din Capitală.

Suporterii rapidişti vor putea achiziţiona de la noul magazin tricourile oficiale de joc inscripţionate cu numele jucătorilor, echipamente complete, mingi, fanioane, fulare, genţi, eşarfe, căni şi alte sute de produse inscripţionate cu numele grupării giuleştene, scrie Agerpres.

"Acest magazin este o surpriză şi pentru noi, este exact ilustrarea a ceea ce am discutat până acum. Suntem foarte mândri de acest magazin. Noi zicem să vindem aici la anul tricourile de campioni, Doamne-ajută. Sper ca fanilor să le placă. În acelaşi timp am modernizat şi fan shop-ul online, site-ul funcţionează mult mai bine. De Black Friday de exemplu au fost comenzi mai mult decât în două luni. Deci lucrurile încep să funcţioneze aşa cum sperăm. Încă nu am tras linie să vedem care sunt costurile pentru amenajare. Următorul magazin pe care îl vom deschide este cel de la Gara de Nord”, a declarat acționarul Dan Șucu.

Președintele clubului, Daniel Niculae, a făcut apel la suporteri să vină să viziteze noul magazin al Rapidului.

"Stăteam şi mă gândeam de când nu am mai avut un magazin la stadion, sunt foarte, foarte mulţi ani. Aşa că e un moment special pentru toţi suporterii rapidişti pentru că în sfârşit au un magazin modern unde pot veni şi cumpăra ceea ce doresc", a declarat Daniel Niculae.

La inaugurarea fan-shop-ului a fost prezent și fostul fotbalist al Rapidului, Daniel Iancu.

„Acest magazin e un lucru normal. Rapid e un club care aspiră să fie la cel mai înalt nivel în Europa, aşa că era normal. Lucrurile merg foarte bine de o perioadă şi sper ca Rapid să redevină forţa care a fost când avea ca obiectiv în fiecare an câştigarea campionatului. Eu mi-aş dori să văd tricouri de campion în magazin încă de anul ăsta, dar va fi foarte greu. Dar în curând vor fi şi tricouri de campion aici. Cred că cele mai multe tricouri se vor vinde cu numele lui Săpunaru, apoi şi cu Ioniţă şi Sefer. Cu Pancu nu ştiu câţi fani îşi vor imprima tricourile... dar ştiu că atunci când eram jucător aruncam într-un sezon în tribună tricouri în valoare de 200 de milioane lei", a transmis Daniel Pancu.