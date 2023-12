Radu Drăgușin, „plimbat” de impresar la toți granzii Europei. Declarații deja jenante ale agentului său

Radu Drăgușin (21 de ani) este unul dintre cei mai apreciați tineri jucători ai Europei, mai ales după calificarea României la Euro 2024. Însă niciun club nu i-a făcut o ofertă concretă fundașului naționalei, cu toate că impresarul acestuia, Florin Manea, vorbește despre sume impresionante și echipe de calibru care se ”bat” pentru a obține semnătura fotbalistului.

Agentul jucătorului avansează sume exorbitante, de 30-40 milioane de euro, în condițiile în care cel mai mare transfer al unui român din istorie a fost cel al lui Adrian Mutu de la Parma la Chelsea, în 2003, de 19 milioane de euro. Iar cota de piață a jucătorului este de 10 milioane de euro, astfeș că e greu de crezut ca un club să plătească de 3-4 ori mai mult. De asemenea, Florin Manea l-a ”trimis” pe Radu Drăgușin la Juventus (echipă care l-a avut în curte, dar a renunțat la el), AC Milan, Napoli, Newcastle, Arsenal, Tottenham, West Ham și, mai nou, Manchester United.

„Este pe mai multe liste, într-adevăr. Deocamdată nu e nimic concret, să avem o ofertă scrisă sau ceva. Probabil că o să se mute în vară cel târziu, am înțeles că Genoa are și niște probleme, trebuie să dea niște bani la stat.

Mai are doi ani și jumătate de contract cu Genoa

Momentan nu am semnat prelungirea de contract, mă duc la meciul cu Juventus, pe 15, și o să vorbim atunci. (n.r. despre faptul că Drăgușin o să aibă clauză de reziliere de 30 de milioane de euro, sumă avansată tot de Florin Manea). Păi… cine vrea să pună clauză de reziliere? Dacă nu o pune, nu semnez și apoi au o problemă, în vară mai are doi ani de contract și, gândește-te, merge la Europene. Dacă nu ne vinde atunci, nu se înțeleg cu noi, rămâne în ultimul an de contract, ce fac atunci cu el?

Manchester United e Manchester United oricând. E o echipă top, ca tradiție, ca orice. Cred că până la meciul cu Juventus o să am și două oferte scrise. E pe mai multe liste, nu mă miră că ar fi și la Manchester United, nu am vorbit cu nimeni încă de acolo, dar sunt mai multe echipe interesate”, a spus Florin Manea pentru Iamsport.

”Sunt la Londra de ceva timp și am avut aproape săptămânal întâlniri cu echipe importante. Suntem din ce în ce mai aproape. Am vorbit cu Newcastle, cu Arsenal, cu Tottenham. Am schimbat mesaje, am discutat. Sunt echipe interesate de Drăgușin”, a mai punctat Florin Manea.

Fabrizio Romano anunță interesul lui Newcastle

Reputatul jurnalist specializat în transferuri Fabrizio Romano a făcut lumină și a ”triat” cluburile care ar fi interesate de transferul jucătorului de la Genoa. "Agentul lui Drăgușin a vorbit despre oportunitatea de a merge în Premier League și a rostit numele mai multor cluburi. Pentru cei care nu-l cunosc, Drăgușin este fundaș central la Genoa, unul dintre cei mai talentați fundași centrali din Serie A. Joacă foarte bine.

Din ce știu eu, clubul care îl urmărește îndeaproape este Newcastle. Îl apreciază cu adevărat pe Drăgușin și îl monitorizează. Scouterii lui Newcastle au fost în tribune la meciurile celor de la Genoa de mai multe ori în acest sezon, pentru a-l vedea pe Drăgușin”, a spus Romano, potrivit MSN.com.