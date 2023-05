Pe cine iubește Mihaela Buzărnescu. Săgeți către „fostul”, Mario Dulca

Mihaela Buzărnescu (35 de ani), care în 2018 era pe locul 20 WTA, dar acum a ajuns pe poziția 426, a vorbit despre viața sa personală. Sportiva, aflată în plin proces de recuperare după o accidentare suferită anul trecut, crede că după mai multe relații eșuate, cel mai bine e să se iubească pe ea.

”Dacă te iubești pe tine, e cel mai important. Am învățat să mă pun pe mine pe primul plan. Am grijă de mine și de părinții mei. Dacă e să vină cineva în viața mea, foarte bine, să vină.

Am făcut multe sacrificii în viața personală nemeritate de către cealaltă persoană (n.r. fotbalistul Mario Dulca, de care s-a despărțit cu scandal). Am oferit multe, am lăsat mereu de la mine.

Nu mă văd la casa mea, nu mă văd mireasă. Nu am fost cerută în căsătorie niciodată. Cariera este pe primul plan și mereu a fost. Este greu să le faci pe toate, dar le poți gestiona. Am avut pe cineva care mi-a fost alături mulți ani și m-am bucurat de experiența de atunci. Dar este greu să întâlnești în ziua de azi pe cineva”, a declarat Mihaela Buzărnescu.

Încă nu își dorește o familie

”Dacă totul va merge bine, atunci nu spun nu. Sunt o persoană care își dorește familie la un moment dat, dar acum nu sunt pregătită pentru asta. Mă concentrez pe carieră.

După ce îmi voi încheia cariera nu mi-aș face imediat familie. Vreau să stau puțin să descopăr lumea. Să văd cum este după tenis, să am un timp cu mine”, a spus Mihaela Buzărnescu, în cadrul podcastului ”Ameritat cu Nasrin”.

Miki, care nu a mai jucat de la începutul lunii august din cauza unei accidentări, a câștigat un singur turneu de simplu în carieră.