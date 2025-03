O atletă din Rusia, descalificată după ce a trișat la Maratonul din Tokyo: a luat metroul și a scurtat traseul

Daria Yadernaya, o atletă din Rusia, a fost eliminată din competiția maratonului de la Tokyo după ce organizatorii au descoperit că a trișat, folosind metroul pentru a scurta traseul.

Sportiva, care s-a numărat printre cei peste 37.000 de participanți, a obținut inițial cel mai bun timp dintre concurentele din Rusia, terminând cursa în 2 ore, 46 de minute și 42 de secunde.

Însă, după verificări, oficialii au constatat că aceasta și-a creat un avantaj incorect, folosind mijloace de transport și aplicații de navigație pentru a evita o parte din traseu. Potrivit estimărilor, Yadernaya ar fi redus distanța alergată cu cel puțin opt kilometri.

Potrivit Eurosport, nu este prima dată când atleta este prinsă trișând. Aceasta ar fi recurs la „soluții” similare și la maratoanele din Boston, New York, Berlin, Londra și Chicago. Fostul ei antrenor a confirmat că a întrerupt colaborarea cu Yadernaya tocmai din cauza acestor practici.

Ironia situației este că, în 2016, sportiva a publicat o carte intitulată „Running Low and Slow: Winning the Race from Last Place”, în care oferea sfaturi despre cum să te antrenezi pentru performanță. Se pare însă că metodele ei de „câștig” au fost altele decât cele etice.