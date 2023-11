Novak Djokovici a câştigat turneul ATP Masters 1.000 de la Paris

Sârbul Novak Djokovici, numărul 1 mondial al tenisului masculin, a câştigat duminică turneul ATP Masters 1.000 de la Paris-Bercy, învingându-l în finală pe bulgarul Grigor Dimitrov în două seturi, 6-4, 6-3.

Djokovici, afectat de un "virus la stomac" la începutul săptămânii, a cucerit al şaptelea titlu în sala pariziană şi un al 40-lea la un turneu Masters 1.000, în ambele cazuri un record, notează AFP. Pentru el a fost a 58-a finală de Masters 1.000, alt record.

Sârbul de 36 de ani a ajuns la o serie de 18 victorii, el fiind învins ultima oară de spaniolul Carlos Alcaraz în epica finală de la Wimbledon.

Djokovici se va pregăti acum pentru Turneul Campionilor, care va avea loc în această lună în oraşul italian Torino cu participarea celor mai buni opt jucători ai lumii.

Dimitrov, locul 17 mondial, a jucat a doua sa finală la un turneu Masters 1.000. Bulgarul nu a mai câştigat niciun titlu de la Turneul Campionilor din 2017, performanţă ce l-a propulsat pentru scurt timp pe poziţia a treia în ierarhia internaţională.

Lângă un volum colosal de muncă, oameni ca Novak Djokovici pun și o disciplină de fier. Uneori, acest lucru înseamnă să renunți inclusiv la micile plăceri ale vieții. Ca să ne dăm seama ce înseamnă acest lucru, merită să parcurgem alte declarații date de Nole pentru Eurosport.

„Ce înseamnă disciplină? În ianuarie 2012, l-am bătut pe Nadal în finala de la Australian Open. După un meci de 5 ore și 53 de minute. A fost cel mai lung meci din istoria Australian Open și cea mai lungă finală de Grand Slam în era Open (n.r. începută după 1968). După ce am câștigat, stăteam în vestiar, la Melbourne. Și voiam un singur lucru: să gust dintr-o ciocolată. Nu gustasem așa ceva din vara anului 2010. Miljan (n.r. – fizioterapeutul lui Djokovici) mi-a adus o ciocolată. Din care am rupt o bucățică, am băgat-o în gură și am lăsat-o să se topească pe limbă. Atât mi-am permis. De asta a fost nevoie ca să ajung până pe locul 1 în lume“, a povestit Djokovici.