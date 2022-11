Nicolae Stanciu, la CFR Cluj! Revenire de senzație în fotbalul românesc

CFR Cluj va juca împotriva lui Lazio în playoff-ul de calificare în opmile de finală ale Conference League. Conducerea clubului țintește sus în competiție și vrea să întărească echipa până la ora partidei cu gruparea italiană.

"Stanciu este o prioritate pentru CFR Cluj! L-am vrut și în ianuarie, așa este. Dar în acel moment nu se putea face transferul. Acum, suntem dispuși să facem un efort. Dar nu orice efort, depinde și de cifre", a spus Nelu Varga, patronul campioanei României, la începutul acestei luni.

Acum, finanțatorul a anunțat că s-a înțeles cu jucătorul și explică variantele prin care Nicușor Stanciu va reveni în fotbalul românesc. Internaționalul de 29 de ani evoluează pentru echipa chineză Wuhan Three Towns.

"Am speranțe mari că vor reuși să facem până la urmă acest transfer. Am vorbit personal cu Stanciu, iar băiatul mi-a zis că își dorește să vină la noi. El de un an își dorea să se transfere la noi, dar din diferite motive acest lucru nu s-a realizat.

Acum eu cu Stanciu m-am înțeles și nu o să fie vreo problemă la salariu. Voi găsi eu o modalitate să o rezolv. Îi voi da și niște bonusuri mai mari, nu e problemă. Eu cu el m-am înțeles. Sunt două chestii care ne încurcă momentan.

Dă și două milioane de euro pentru un împrumut

Cluburile trebuie să se înțeleagă. El are contract în China până în 2024, iar chinezii nu s-au decis ce vor să facă. Acolo la ei e ceva și de ordin politic, cam așa ceva. Dar, din ce informații am eu, se pare că el este dorit înapoi și de cei de la Slavia. Ni-l dorim și noi la CFR Cluj.

Dacă nu se poate cu un transfer definitiv, iar eu aici aș putea să dau cel mult două milioane de euro, atunci măcar împrumut să îl aducem la CFR Cluj. Mă bazez mult și pe faptul că băiatul vrea să revină în România să fie și mai aproape de familie", a declarat Neluțu Varga, potrivit ProSport.

CFR Cluj va întâlni pe Lazio în dublă manșă, pe 16 și 23 februarie, în playoff-ul Conference League. Câștigătoarea va merge în optimi, unde se va alătura echipelor care și-au câștigat grupele în cea de-a treia competiție a Europei.