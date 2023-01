Nadal explică eșecul de la Australian Open: Răspunsul ibericului la cea mai incomodă întrebare

Rafael Nadal (36 de ani, 2 ATP), deținătorul trofeului la Australian Open, a părăsit competiția în turul II, după un meci în care tenisul a fost umbrit de imaginile dureroase din tribune, după cum Adevărul le-a arătat aici. Inclusiv ieșirea lui Nadal de pe teren a fost însoțită de un comentariu tulburător de limba engleză.

La scurt timp după această dezamăgire uriașă, Nadal a oferit primele declarații pentru eșecul suferit, la Melbourne, în turul II. De asemenea, ibericul a răspuns la cea mai incomodă întrebare, cea privind o eventuală retragere din activitate din cauza problemelor medicale tot mai mari cu care se confruntă în circuit.

„Nu pot să spun că nu sunt distrus psihic acum, pentru că sunt. Nu știu exact care e problema. Am un istoric al accidentărilor la nivelul șoldului, dar trebuie să investigăm ce s-a întâmplat. M-am săturat să vorbesc despre accidentări. Înțeleg, dar am pierdut și am încercat să lupt până la capăt. Uneori, e dificil să accepți și te simți epuizat de toate aceste accidentări. Acesta e un moment dur pe care trebuie să-l accept și să continui. Nu mă pot plânge de viața mea. Sper însă să nu fie nimic prea serios. E foarte simplu însă: iubesc ceea ce fac. Iubesc să joc și să știu că asta nu va dura la nesfârșit. Ador să mă simt competitiv. Iubesc să mă lupt, așa cum am făcut-o mai mult de jumătate din viață. Când iubești ceea ce faci, acestea nu sunt sacrificii“, a explicat Nadal.