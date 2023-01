Thomas Drouet, coșmarul româncelor: Culisele întunecate ale colaborării cu Ana Bogdan și Jaqueline Cristian

Prima zi de la Australian Open a adus două înfrângeri în două meciuri pentru jucătoarele din România, Jaqueline Cristian (24 de ani) și Ana Bogdan (30 de ani), părăsind competiția.

Pe lângă faptul că au înregistat două eșecuri, la Melbourne, cele două românce au mai avut ceva în comun: amândouă au suferit, recent, din cauza antrenorului francez, Thomas Drouet, fost jucător modest, născut în Monte Carlo, dar cu o carieră remarcabilă, ca antrenor. Din această postură, Drouet a lucrat cu nume mari, precum Marion Bartoli, Jo-Wilfred Tsonga, Anastasia Pavlyuchenkova și Timea Babos. Apogeul carierei sale a fost, în 2013, când sub comanda sa, Bartoli a reușit să câștige titlul, la Wimbledon! Și colaborarea cu Timea Babos a produs rezultate notabile, în condițiile în care unguroaica a urcat până pe locul 25 WTA, la simplu, și a atins locul 1 mondial, la dublu.

Având acest CV destul de bun, Drouet a luat legătura cu Ana Bogdan, spre finalul anului trecut, propunându-i o colaborare, în vederea sezonului 2023. O decizie surprinzătoare din capul locului, în condițiile în care francezul tocmai se despărțise de o altă româncă, Jaqueline Cristian, alături de care a activat din 2021. Ana Bogdan a dat, totuși, curs, propunerii lui Drouet. Mai ales că francezul a avut rezultate bune și în perioada petrecută alături de Jaqueline Cristian, pe care a propulsat-o până pe 58 WTA, cea mai bună clasare din cariera româncei de până acum.

Acum însă, după eliminarea de la Australian Open, Ana Bogdan s-a lansat într-o tiradă fără precedent la adresa lui Drouet. În dialog cu corespondentul prosport.ro, aflat la Melbourne, Ana a dezvăluit că a pus capăt colaborării, după doar câteva săptămâni, în condițiile în care Drouet era un antrenor abuziv!

„A țipat la mine, de față cu toată lumea!“

Încă afectată de eșecul de la Melbourne, 2-6, 6-2, 3-6 cu Anna Bondar (Ungaria, 25 de ani, 81 WTA), jucătoarea născută la Sinaia a anunțat că e liberă de contract, după ce l-a concediat pe Thomas Drouet.

„Nu mai am antrenor, pentru că au fost ceva probleme. Asta cred că a fost cea mai scurtă colaborare pe care am avut-o cu cineva vreodată! Sunt mai multe lucruri la mijloc. Nici nu mai merită să vorbesc despre persoana asta (n.r. – Thomas Drouet). Au fost mai multe lucruri,, pentru că nu pot să iau o decizie atât de radicală, la capătul lumii! S-au adunat mai multe lucruri. Noroc că am avut ochii deschiși și am fost precaută încă de la început cu el. Mi-am și luat o perioadă de timp: <<Hai să încercăm până după Australian Open>>. N-am mers fără cap!“, și-a început Ana seria devăluirilor.

Aceasta a explicat apoi cum de a dat de Thomas Drouet: „El m-a contactat pe net. Mi-a scris pe Instagram și i-am răspuns. Eu n-aveam antrenor, la momentul respectiv. Am zis, pentru că eram în perioada de pauză, că nu voiam să încep imediat. I-am spus să începem în decembrie. A venit în țară , am început antrenamentele. Acolo, cât de cât, a fost OK, dar unele lucruri nu sunt prea în regulă, la nivelul ăsta. Trebuie să conștientizezi, să știi ce faci“.

„Ruptura“ Ana Bogdan – Thomas Drouet s-a produs în Australia, după un incident relatat de a patra româncă din clasamentul WTA: „La mijlocul terenului, în mijlocul antrenamentului, de față cu toată lumea, nu poți să țipi la mine și să-mi vorbești așa, din senin. Înseamnă că ești dus cu capul și eu nu pot să stau cu un om de genul ăsta!“.

Episodul i-a lăsat un gust atât de amar Anei, încât aceasta a insistat că nu mai vrea să audă de antrenorul francez: „Sunt oameni cu care am întrerupt colaborarea și vorbesc cu ei, în continuare, mă salut cu ei. E doza aia de respect pe care o am pentru omul respectiv, pentru că așa m-au educat părinții. Pe omul ăsta (n.r. - Thomas Drouet), pe cuvântul meu de onoare, că nu merită nici să-l privesc în ochi și nici să-l mai salut vreodată! Asta e tot ceea ce vreau să zic. Nu merită să vorbesc despre el!“.

Jaqueline Cristian, lăsată cu ochii în soare

Nu doar Ana Bogdan s-a arătat revoltată din cauza lui Thomas Drouet. Fosta sa elevă, Jaqueline Cristian, a fost și ea surprinsă de atitudinea francezului. Cei doi au colaborat în 2021 și 2022, însă, în octombrie anul trecut, relația s-a încheiat, brusc, după ce Jaqueline a fost învinsă după primul meci, la Transylvania Open, la Cluj.

„Eu și Jaqueline am decis să încheiem colaborarea. Mă bucur foarte mult că am putut împărți cu tine multe momente grozave. Îți urez tot binele din lume, Draculina!“, a fost mesajul postat de Drouet pe Instagram, la o zi după eșecul suferit de Jaqueline Cristian. Acum, la trei luni de la acel moment, românca a vorbit despre modul în care a fost lăsată cu ochii în soare de antrenorul francez.

„Nu eu am întrerupt colaborarea. El a întrerupt-o. N-am vrut să vorbesc despre asta până acum. Mi-a spus, pur și simplu, că nu mai poate să lucreze. Aveam tot programul făcut pentru finalul de sezon și, imediat după Cluj, a doua zi, mi-a spus că el nu mai poate să lucreze și că ar dori să iasă din contract. L-am lăsat să plece, normal. Nu poți să ții omul cu forța“, a povestit Jaqueline pentru prosport.ro.

Aceasta a admis că modul în care Thomas Drouet a abandonat-o i-a lăsat un gust amar: „Am fost lăsată cu ochii în soare în mijlocul revenirii mele, după o accidentare serioasă. Eu aveam trei turnee, de când începusem să joc și, clar, nu m-aș fi gândit nicio secundă că o să-mi schimb antrenorul, fix când am nevoie de unul, în cel mai crunt moment din carieră! M-am trezit în situația respectivă și atunci am început să caut antrenor. Am vorbit cu manangerul meu, i-am zis: <<Uite ce s-a întâmplat! Am nevoie să mă ajuți!>>. Am plecat la trei turnee singură, fără antrenor, doar cu un hitting-partner. Și, când m-am întors, am stabilit legătura cu Carlos Boluda. Managerul mi-a făcut legătura cu el. A venit în România și am început să lucrăm“.

Cu Jaqueline, părea că totul merge perfect

Cât timp a lucrat cu Jaqueline Cristian, francezul Thomas Drouet părea că ține enorm la eleva sa. Pe lângă faptul că rezultatele au fost bune, în mare parte, antrenorul a susținut-o puternic pe Jaqueline, când aceasta a suferit o ruptură a ligamentului încrucişat, cu meniscul parţial afectat, în februarie 2022. La vremea respectivă, a impresionat o fotografie postată de Drouet pe Instagram, cu Jaqueline în scaunul cu rotile: „Doare, nu e corect... Dar ştiu cât de curajoasă eşti. Vei reveni mai puternică, iar eu voi fi alături de tine şi te voi ajuta“. Ulterior, românca a avut nevoie de o pauză de șase luni, înainte de a reveni în circuit, în august 2022. Colaborarea cu Thomas Drouet a mai continuat două luni și jumătate, perioadă în care Jaqueline a disputat nouă partide: cinci victorii, patru înfrângeri.

Tatăl lui Tomic l-a bătut cu bestialitate!

Thomas Drouet a fost în prim-plan, din cauza unui incident șocant, petrecut în 2013. Atunci, la Madrid, John Tomic, tatăl jucătorului australian, Bernard Tomic, i-a spart nasul lui Thomas Drouet, dându-i un cap în plină figură! S-a spus că acest incident a pornit după ce John Tomic s-a enervat, din cauza felului în care francezul vorbea cu fiul său. Cert e că, ulterior, John Tomic a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare și a fost interzis la turneele ATP, timp de un an.