Mourinho, gata să preia o echipă colosală: Reacția portughezului

Rezultatul de pe „Puskás Aréna“ a consemnat și primul eșec într-o finală europeană pentru Jose Mourinho (60 de ani). Care a „turbat“ după meci: și-a aruncat medalia în tribune, spre bucuria unui copil și apoi, în parcare, l-a înjurat ca un bădăran pe centralul englez al întâlnirii, Anthony Taylor (44 de ani). Dacă acest derapaj va apărea în raportul lui Taylor, atunci Mourinho riscă o suspendare drastică din partea UEFA!

Deocamdată, presa mondială a scris că Mourinho urmează să părăsească AS Roma, cu destinația PSG, însă portughezul a negat această variantă.

„Vreau să rămân la Roma, dar merit mai mult. Luni, plec în vacanță, mai e timp până luni să vorbesc cu clubul, altfel vedem mai tarziu. Trebuie să lupt pentru acești băieți. Sunt un om serios, le-am spus proprietarilor, în urmă cu câteva luni, că dacă aș avea contact cu alte cluburi ar fi primii care vor afla. Nu fac nimic în secret, sunt direct și sincer. Am vorbit cu Federația Portugheză în decembrie. De atunci, n-am mai avut niciun alt contact. Mai am un an de contract cu Roma, aceasta e situația“, a spus Mourinho.