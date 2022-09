Mouratoglou, dezvăluiri despre Simona Halep. Avea atacuri de panică și stresul o omora

Patrick Mouratoglou, omul care a antrenat-o timp de 10 ani pe Serena Williams, a fost angajat de Simona Halep în luna aprilie a acestui an, iar francezul i-a câștigat încrederea româncei într-un timp record.

După ce a pus bazele colaborării cu antrenorul francez de origine greacă, Simona Halep s-a îndepărtat de toți oamenii care i-au fost alături până la 30 de ani. Halep a renunțat la managerul Virginia Ruzici și la preparatorul fizic Theo Cercel, două persoane care i-au fost alături aproape toată cariera.

Patrick Mouratoglou a dezvăluit că românca era foarte stresată, iar primul pas a fost să identifice elementele care cauzau această stare și să le elimine: „A trebuit să fac schimbări mari, dar să continue să câștige. Simona a pierdut în turul doi la Roma și în turul doi la Roland Garros! Erau semne foarte rele. Mi-am spus că nu fac lucrurile bine. Dar nu toate lucrurile erau rele, așa că le-am păstrat pe cele bune.

A urmat atacul de panică, iar stresul o ‘omora!’. Chiar dacă progresa pe o parte, stresul îi afecta rezultatele. A trebuit să micșorez stresul și să îmi adaptez strategia. Despre asta e vorba. Rezultate îți dau un feedback. Trebuie să iei acel feedback și să îți adaptezi strategia, în fiecare zi ai oportunitatea să îți adaptezi strategia! Încrederea dintre jucătoare și antrenor este elementul cheie al acestui sport”, a spus Mouratoglou la Brainz Podcast, conform ProSport.

Luptă pentru câștigarea încrederii sportivei

Patrick a mărturisit că obiectul principal a fost să îi câștige încrederea Simonei și a reușit acest lucru cu brio: „În primul rând trebuie să înveți totul despre jucătoare, dar în același timp să creezi o relație în care ea să aibă încredere 100% în tine. Dacă nu are încredere 100% în tine, colaborarea nu va merge. Mai bine să dai un sfat greșit unei jucătoare care are încredere 100% în tine, decât un sfat bun uneia care are încredere doar 50%. Primul pas este să construiești acea relație în care jucătoare are încredere 100% în tine. Este cea mai puternică unealtă, pentru că ea va fi dedicată total proiectului și va crede ceea ce spui.

În acel moment, echipa devine foarte puternică. Deci trebuie în primul rând să citești jucătoarea, apoi să construiești strategia. Mereu trebuie să faci ajustări. După Roland Garros, am spus: ‘Uite, am avut câteva victorii bune, dar ne lipsește asta și asta! Trebuie să ne concentrăm pe aceste lucruri!’. Apoi a ajuns în semifinale la Wimbledon și a câștigat un turneu Masters 1000. E o confirmare că lucrurile au fost făcute bine. Deci trebuie să menții o relație cu jucătoarea în care ea să aibă încredere în întregul proces de antrenament”, a încheiat antrenorul Simonei Halep.

Ce a făcut Simona Halep în turneele din 2022

IANUARIE

*Melbourne Summer Set = Campioană

*Australian Open = Optimi

FEBRUARIE

*Dubai = Semifinale (învinsă de Ostapenko)

*Doha = Turul I

MARTIE

*Indian Wells = Semifinale (învinsă de Swiatek)

APRILIE

*Madrid = Optimi

MAI

*Roma = Turul II

*French Open = Turul II

IUNIE

*Birmingham = Semifinale (învinsă de Haddad Maia)

*Bad Homburg = S-a retras înaintea semifinalei cu Bianca Andreescu, având probleme medicale.

IULIE

*Wimbledon = Semifinale (învinsă de Rybakina)

AUGUST

*Washington = A abandonat în setul doi al meciului cu Kalinskaya din cauza căldurii.

*Toronto = A câștigat titlul

*US Open = Eliminată în turul I